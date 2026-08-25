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反科技教學 矽谷家長帶頭抵制在課堂上使用科技產品

編譯林思牧／綜合報導
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巴洛阿圖聯合學區是加州學業成績最出色的學區之一。圖為巴洛阿圖高中。(谷歌地圖)
巴洛阿圖聯合學區是加州學業成績最出色的學區之一。圖為巴洛阿圖高中。(谷歌地圖)

AI摘要

文章摘要整理：

矽谷家長在校董會上要求減少AI、平板與其他科技工具，主張讓教學回歸傳統，也引發教育如何平衡數位風險與學習需求的討論。

矽谷有一些家長，帶頭抵制學校在課堂上使用太多科技產品。

舊金山紀事報報導，巴洛阿圖居民班內特（Tilli Bannett）是一位投資科技公司的風險投資家，但在最近的一次學區會議上，她卻向學區領導人提出挑戰，要求學區移除課堂上的大部分科技產品。

「我來這裡就是想問你們，你們的科技教學有什麼依據？」班內特說，她的三個孩子都在巴洛阿圖學區就讀。她承認這種情況頗具諷刺意味，但她的觀點並非孤立，即使在與會的其他科技從業者中，也有不少人與她持相同看法。

班內特是眾多家長中的一員，他們正敦促加州的學校限制人工智慧、數位學習遊戲和其他科技產品的使用。此前，加州已成功推動全州範圍內禁止在課堂上使用手機，而這項行動正是在此基礎上展開的。這場鬥爭在矽谷尤為激烈，因為多年來開發和推廣科技產品的家長們，如今也成為了限制科技產品使用的最積極倡導者。

富裕且成績優異的巴洛阿圖學區也捲入了這場爭論。這場旨在讓學習回歸傳統模式的運動，源自於人們對中小學生使用應用程式、筆記型電腦、AI、YouTube 和其他科技產品的不滿。儘管人們擔憂科技產品會帶來心理健康問題、分心、網路霸凌和網路成癮等問題，但大幅拋棄科技的做法仍引發了廣泛關注。

隨著倡議者推動更嚴格的科技政策，學校面臨著一個日益關鍵的問題：如何在限制科技的有害影響與幫助學生適應數位世界之間取得平衡？上周十幾位家長參加了學區本學年的第一次校董會議，他們舉著標語，表達對AI的擔憂。他們還帶來了一份超過200人簽名的請願書，呼籲學區實施更嚴格的科技限制。

許多家長，包括梅拉梅多夫（Leor Melamedov）都在科技業工作。她的孩子分別就讀於該學區的幼兒園和八年級，她說她限制孩子們使用YouTube和玩電子遊戲。她擔心孩子們的朋友會在玩耍時讓他們沉迷於電子螢幕。她也確保絕不在孩子面前提起ChatGPT這個詞。然而，她自己的整個職業生涯都在科技公司從事行銷工作。

精華 FAQ

  • 他們主要反對AI、數位學習遊戲、筆記型電腦、YouTube等產品在課堂上過度使用，認為這些工具可能分散注意力，也可能帶來心理健康與成癮問題。

  • 因為許多推動限制科技的家長本身就任職於科技業，甚至是投資或行銷科技產品的人，這種「科技從業者反科技」的現象，使爭議更具象徵性與話題性。

  • 家長們希望學區進一步收緊科技政策，減少教室內的數位工具使用，並以超過200人連署的請願方式，要求校方重新檢討AI與其他科技產品的使用範圍。

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