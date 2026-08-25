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Meta被控用4H商業模式 勾住兒童收集數據

編譯林思牧／綜合報導
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Meta公司正面對加州等29州的訴訟庭審，指控其設計的產品具有成癮性，導致兒童受...
Meta公司正面對加州等29州的訴訟庭審，指控其設計的產品具有成癮性，導致兒童受到傷害。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

Meta在加州等29州提起的訴訟中，被指以成癮設計吸引兒童、蒐集數據並隱瞞真相，若判賠與整改成立，恐重創其商業模式。

負責控告Meta的律師稱，Meta商業模式可以概括為四個以H開頭的英文字：Hook（勾引）、Hold（挽留）、Harvest（收集）、Hide（隱瞞）。

衛報(The Guardian)報導，代表加州檢察長辦公室的律師歐尼爾（Megan O′Neill）指稱Facebook和Instagram的母公司「勾引」用戶，盡可能長時間地將他們「挽留」在平台上，收集他們的數據，然後向公眾「隱瞞」真相。她說：「Meta 的商業模式對兒童尤其有效。」

她的指控於上周二在屋崙市拉開了針對這家美國科技巨頭的轟動性審判的序幕。加州已加入其他28個州的行列，起訴這家市值超過1兆美元的公司，指控其設計的產品具有成癮性，導致兒童受到傷害。

八名陪審員聽取歐尼爾和Meta公司律師的陳述，以及前員工和一位心理學家的證詞。該訴訟的核心指控是，Meta公司未經家長許可便收集13歲以下兒童的數據，違反了聯邦兒童隱私法和州級消費者保護法。在審判過程中，陪審團預計還將聽取Meta公司執行長查克柏格和Instagram執行長莫塞里的證詞。

Meta面臨的威脅是生死攸關的。如果該公司被判必須承擔責任，賠償金額可能高達2000億美元，相當於該公司2025年的年收入。各州也要求Meta強制其產品設計，使其對兒童更加安全，這可能會對該公司的商業模式及其社群媒體平台的運作方式產生永久性影響。

Meta否認了所有指控。公司發言人克倫蕭（Liza Crenshaw）說：「各州沒有明確指出事實或法律，而只是選擇追求巨額賠償。」

在開庭陳述中，Meta律師施密特（Paul Schmidt）表示，人們在使用社交媒體時遇到困難是「毫無爭議」的事，但Meta已開發出一些工具來嘗試解決這些問題。他還補充說，該公司不允許13歲以下的兒童註冊其社群網路帳戶，並且已經停用了超過100萬個此類兒童用戶的帳戶。

預期審判將持續六至八周。訴訟程序由加州、科羅拉多州、肯塔基州和新澤西州的律師主導。陪審團的角色是提供諮詢意見，他們將向主審法官羅傑斯（ Yvonne Gonzalez Rogers）提出建議，最終由法官對判決和賠償金額作出決定。

加州助理檢察長歐尼爾。(Linkedin)
加州助理檢察長歐尼爾。(Linkedin)

精華 FAQ

  • 指Hook、Hold、Harvest、Hide，意即先吸引用戶、再盡量留住他們、收集行為數據，最後對外隱瞞平台運作與風險真相。

  • 核心指控是Meta未經家長許可收集13歲以下兒童數據，涉嫌違反聯邦兒童隱私法與州級消費者保護法，並以成癮性產品傷害兒童。

  • Meta可能面臨高達2000億美元賠償，並被要求調整產品設計，使平台對兒童更安全，進而永久影響其社群媒體商業模式。

加州 Meta

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