美國新聞與世界報導排行榜 灣區3公立高中進加州前10
在「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）最新公布的全美最佳公立高中排行榜中，加州終於有一所學校躋身前十名，灣區則有三所學校進入加州前十名。
SFGate報導，「美新」這份於18日公布的榜單對全美近1萬8000所公立高中進行排名，加州有多所學校名列前茅，但只有位於北好萊塢的STEM磁石科學學院（Science Academy STEM Magnet）躋身前十（排名第十）。
這項排行榜去年前十名沒有任何一所加州學校，南加喜瑞都惠特尼高中（Whitney High School）是去年排名最高的加州學校，名列第16，今年排名上升至第11。
不過，加州頂尖高中的全國排名今年和去年的成績相比都大幅提升，其中以灣區的歐文博士吉爾洛早期大學預科學校（Dr. TJ Owens Gilroy Early College Academy）的升幅最大，從去年的第64名竄升到今年的第37名，再次成為灣區排名最高的高中。該校學生學測成績歷來都十分優異，而且所有學生都參加了大學先修課程（AP）考試。
灣區另外還有四所高中的排名也有明顯上升；位於佛利蒙的米慎聖荷西高中（Mission San Jose High）從第107名上升至第98名，庫比蒂諾高中（Cupertino High）從第258名上升到第174名，比德蒙高中（Piedmont High）從第304名上升到第178名，巴洛阿圖的甘恩高中（Henry M. Gunn High）從去年的第226名上升到第180名。
在加州最佳高中分類榜單上，南加州學校占據主導地位，但灣區學校今年競爭力有所提升。在去年加州榜單上，灣區只有兩所高中躋身前十，今年則有三所，他們是歐文博士吉爾洛早期大學預科學校、聖荷西林布魯克高中（Lynbrook High）和佛利蒙米慎聖荷西高中。
「美新」也根據各都會區學校躋身全國前25%的比率，對各都會區進行了排名。在所有都會區中，聖荷西-桑尼維爾-聖塔克拉拉都會區高居榜首，有60%的高中排名全國前25%。
加州這次終於有1所公立高中躋身全美前10，位於北好萊塢的STEM磁石科學學院排名第10，打破去年前10名沒有任何加州學校的情況。 灣區以歐文博士吉爾洛早期大學預科學校進步最大，從第64名升至第37名；米慎聖荷西、庫比蒂諾、比德蒙與甘恩高中也都明顯上升。 聖荷西-桑尼維爾-聖塔克拉拉都會區在各都會區排名中名列第1，原因是有60%的高中進入全國前25%，顯示灣區整體教育競爭力很強。
精華 FAQ
加州這次終於有1所公立高中躋身全美前10，位於北好萊塢的STEM磁石科學學院排名第10，打破去年前10名沒有任何加州學校的情況。
灣區以歐文博士吉爾洛早期大學預科學校進步最大，從第64名升至第37名；米慎聖荷西、庫比蒂諾、比德蒙與甘恩高中也都明顯上升。
聖荷西-桑尼維爾-聖塔克拉拉都會區在各都會區排名中名列第1，原因是有60%的高中進入全國前25%，顯示灣區整體教育競爭力很強。
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