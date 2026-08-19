AI語音「詐彈」攻擊 惠特蘭聯合高中校園全面封鎖排查

惠特蘭聯合高中校園一景。(谷歌地圖)

18日上午，一段人工智慧 生成的匿名恐襲威脅語音以及1.5萬美元的贖金索求，讓北加州 一所高中陷入一團混亂，老師、學生和家長浪費了一整天的時間。

紐約郵報加州版報導，宇巴縣（Yuba County）的惠特蘭聯合高中（Wheatland Union High School），位於加州首府北邊約25哩處，它遭到匿名炸彈威脅，警方是在17日晚間接獲報案。根據福克斯40電視台報道，學區 總監紐曼（Nicole Newman）表示，有人使用人工智慧合成的虛假聲音打電話聲稱，除非在指定的盒子裡留下1萬5000美元現金，否則該高中將被炸彈攻擊。

執法部門在黎明前迅速趕到學校，對周邊區域進行了檢查，並在早上6時前通知了學區官員。紐曼很快就將這起事件稱為一場毫無根據的惡作劇，與全國範圍內興起的人工智慧「釣魚執法」（swatting）攻擊浪潮如出一轍，但學區拒絕拿學生安全冒險。

最初的計畫只是學校延遲開課時間，但結果卻演變成全面的校園封鎖。對這所規模龐大的高中校園進行全面搜查，僅靠當地警方力不從心，因此不得不從鄰近機構調集專業的爆炸物探測犬隊。「由於校園面積龐大，加上爆炸物探測犬隊數量有限，搜索工作比預期耗時更長–我們正在調動更多犬隊來完成這項工作。」紐曼總監告訴福克斯40電視台。

「與其繼續推遲開課時間，我們決定取消今天的課程，以便執法部門能夠徹底、無壓力地完成工作。」隨後，學生們聚集在附近的耶穌基督末世聖徒教會教堂等待家長接走。

家長已在周二晚間收到周三課程安排的更新資訊。有些家長和學生表示，安全固然重要，但是這麼明顯的惡作劇毀掉一整天的課程，是不是有些「小題大作」？如果搗蛋人天天來一通電話，那是不是天天就被整得團團轉？