AI引爆熱潮 造就一票年輕華人億萬富翁

全球最年輕白手起家的女性億萬富豪郭如意。（富比世官網）

紐約郵報報導，人工智慧（AI）熱潮席捲灣區矽谷 ，誕生一批20、30多歲新一代億萬富翁，其中不乏華人 ，包括Scale AI共同創辦人郭如意（Lucy Guo）、Cognition AI共同創辦人郝士杰（Steven Hao）、xAI共同創辦人吳宇懷（Yuhuai Wu）等，有些人剛過開車法定年齡，身價卻足以買入數千萬美元頂級奢華住宅。

根據富比世 （Forbes）年度全球富豪排行榜，目前已有超過80名AI億萬富翁，總身家超過2兆9000億美元，其中45人是過去一年才入榜。

21歲擔任Scale Al共同創辦人的郭如意，公司主要訓練AI學會標記數據、建構、訓練及改善AI模型所需的測試基礎設施。目前31歲，身家約13億美元，去年更取代流行天后泰勒絲（Taylor Swift），成為全球最年輕白手起家的女億萬富翁。

儘管她於2018年便離開Scale AI，但仍持有5%股份；隨著2023年開始的AI熱潮，公司估值迅速攀升至290億美元，郭如意所持的股份價值也暴漲。她將部分財富投入自創的社群媒體Passes。

目前她在洛杉磯好萊塢購入一棟價值3000萬美元豪宅，在邁阿密也有一戶豪華公寓。據悉，她經常舉行奢華派對，但仍宣稱自己的座右銘是「裝窮、才能守富」。

30歲的郝士杰曾任Scale AI工程師，2023年底為Cognition AI共同創辦人，專注開發能自主工作的AI系統。該公司於2024年推出Devin虛擬員工，能自行規畫、撰寫程式、除錯，且能獨立執行軟體相關任務。

經過數輪募資，這家創投公司估值迅速攀升至近102億美元，郝士杰身價也達13億美元。不過目前並不清楚住在舊金山的他，是否有因成為富翁而有任何奢華消費。

出生於中國，人稱湯尼（Tonye）的31歲吳宇懷，是馬斯克（Elon Musk）人工智慧公司xAI共同創辦人。其確切身家目前不得而知，但太空探索科技公司SpaceX收購xAI，合併估值高達1兆2500億美元後，預計財富進一步增加。

吳宇懷於收購後退出xAI，然SpaceX創紀錄的上市後，馬斯克躍升「兆元富翁」，其財富預估也跳升幾級。據悉，近期他以7000萬美元，買下聖馬刁縣（San Mateo County）一棟仿義大利湖畔別墅風格豪宅，有多間臥室、浴室與運動設施。此前，他曾以1200萬美元購入洛斯阿圖市（Los Altos）住宅。

被稱為「AI界的諾查丹瑪斯（Nostradamus of AI）、24歲的阿申布倫納（Leopold Aschenbrenner），也是年紀輕輕便坐擁鉅額財富。

曾擔任OpenAI研究員的他是AI投資人，旗下基金據報持有價值50億美元的Anthropic股份，在資產規模最高峰時，基金總資產一度達到450億美元。據悉。不久前他斥資2000萬美元，在諾布山（Nob Hill）購買一棟歷史悠久豪宅，還有一座私人蘋果園。

去年被富比世列為全球最年輕白手起家的億萬富豪，是23歲的傅迪（Brendan Foody）、海爾馬斯（Adarsh Hiremath）與米達（Surya Midha），三人是高中同學，大學輟學後，共同創辦Mercor，希望利用AI工具，協助企業招募人才及進行求職面試，後來業務轉向類似Scale AI的標註領域，營收也隨之大幅攀升。該公司完成一輪3億5000萬的募資後，估值達到100億美元。根據富比世，三人身價分別達到22億美元。