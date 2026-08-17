我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州「最後承保者」保費調漲29.1% 創近年最大漲幅

韓流髮型吹進洛杉磯華人髮廊 最多人拿她剪同款

AI引爆熱潮 造就一票年輕華人億萬富翁

編譯陳盈霖╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全球最年輕白手起家的女性億萬富豪郭如意。（富比世官網）
全球最年輕白手起家的女性億萬富豪郭如意。（富比世官網）

紐約郵報報導，人工智慧（AI）熱潮席捲灣區矽谷，誕生一批20、30多歲新一代億萬富翁，其中不乏華人，包括Scale AI共同創辦人郭如意（Lucy Guo）、Cognition AI共同創辦人郝士杰（Steven Hao）、xAI共同創辦人吳宇懷（Yuhuai Wu）等，有些人剛過開車法定年齡，身價卻足以買入數千萬美元頂級奢華住宅。

根據富比世（Forbes）年度全球富豪排行榜，目前已有超過80名AI億萬富翁，總身家超過2兆9000億美元，其中45人是過去一年才入榜。

21歲擔任Scale Al共同創辦人的郭如意，公司主要訓練AI學會標記數據、建構、訓練及改善AI模型所需的測試基礎設施。目前31歲，身家約13億美元，去年更取代流行天后泰勒絲（Taylor Swift），成為全球最年輕白手起家的女億萬富翁。

儘管她於2018年便離開Scale AI，但仍持有5%股份；隨著2023年開始的AI熱潮，公司估值迅速攀升至290億美元，郭如意所持的股份價值也暴漲。她將部分財富投入自創的社群媒體Passes。

目前她在洛杉磯好萊塢購入一棟價值3000萬美元豪宅，在邁阿密也有一戶豪華公寓。據悉，她經常舉行奢華派對，但仍宣稱自己的座右銘是「裝窮、才能守富」。

30歲的郝士杰曾任Scale AI工程師，2023年底為Cognition AI共同創辦人，專注開發能自主工作的AI系統。該公司於2024年推出Devin虛擬員工，能自行規畫、撰寫程式、除錯，且能獨立執行軟體相關任務。

經過數輪募資，這家創投公司估值迅速攀升至近102億美元，郝士杰身價也達13億美元。不過目前並不清楚住在舊金山的他，是否有因成為富翁而有任何奢華消費。

出生於中國，人稱湯尼（Tonye）的31歲吳宇懷，是馬斯克（Elon Musk）人工智慧公司xAI共同創辦人。其確切身家目前不得而知，但太空探索科技公司SpaceX收購xAI，合併估值高達1兆2500億美元後，預計財富進一步增加。

吳宇懷於收購後退出xAI，然SpaceX創紀錄的上市後，馬斯克躍升「兆元富翁」，其財富預估也跳升幾級。據悉，近期他以7000萬美元，買下聖馬刁縣（San Mateo County）一棟仿義大利湖畔別墅風格豪宅，有多間臥室、浴室與運動設施。此前，他曾以1200萬美元購入洛斯阿圖市（Los Altos）住宅。

被稱為「AI界的諾查丹瑪斯（Nostradamus of AI）、24歲的阿申布倫納（Leopold Aschenbrenner），也是年紀輕輕便坐擁鉅額財富。

曾擔任OpenAI研究員的他是AI投資人，旗下基金據報持有價值50億美元的Anthropic股份，在資產規模最高峰時，基金總資產一度達到450億美元。據悉。不久前他斥資2000萬美元，在諾布山（Nob Hill）購買一棟歷史悠久豪宅，還有一座私人蘋果園。

去年被富比世列為全球最年輕白手起家的億萬富豪，是23歲的傅迪（Brendan Foody）、海爾馬斯（Adarsh Hiremath）與米達（Surya Midha），三人是高中同學，大學輟學後，共同創辦Mercor，希望利用AI工具，協助企業招募人才及進行求職面試，後來業務轉向類似Scale AI的標註領域，營收也隨之大幅攀升。該公司完成一輪3億5000萬的募資後，估值達到100億美元。根據富比世，三人身價分別達到22億美元。

精華 FAQ

  • 文章指出，人工智慧熱潮席捲灣區矽谷，讓多位20、30多歲創辦人因公司估值飆升而暴富，形成一批年輕的AI億萬富翁。

  • 包括Scale AI共同創辦人郭如意、Cognition AI共同創辦人郝士杰，以及xAI共同創辦人吳宇懷；他們都因AI新創成長而累積驚人身家。

  • 因為市場對AI基礎設施、自主工作系統與資料標註需求強烈，帶動募資熱潮；像Scale AI、Cognition AI與Mercor的估值都在短時間內大幅攀升。

矽谷 華人 富比世

上一則

台中榮總深耕海外醫療 灣區舉辦僑胞健康講座

下一則

香港出生UCSB博士生 爬山墜崖亡

延伸閱讀

AI資本造富 DeepSeek梁文鋒過去一年淨資產暴增近40倍

AI資本造富 DeepSeek梁文鋒過去一年淨資產暴增近40倍
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
DeepSeek第2輪融資 籌500億人民幣 將用在研發、算力、商業化落地

DeepSeek第2輪融資 籌500億人民幣 將用在研發、算力、商業化落地
錯押AI釀10年來首虧損 華爾街造市商Jane Street 7月慘賠150億美元

錯押AI釀10年來首虧損 華爾街造市商Jane Street 7月慘賠150億美元
SpaceX首份財報將出爐 馬斯克AI支出引華爾街關注

SpaceX首份財報將出爐 馬斯克AI支出引華爾街關注

熱門新聞

矽谷畢業生一職難求，資深工程師下沉搶職缺，專家籲用AI「自己創造工作。」（記者李怡╱攝影）

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

2026-08-11 21:11
Trader Joe's經典海軍藍帆布袋近期回歸灣區門市，現場貨量充足不再一袋難求；店內同時也有多款大型保冷袋上架。（記者王湘涵╱攝影）

怕買不到就更想買？Trader Joe's經典「海軍藍」帆布袋回歸

2026-08-12 20:33
中秋還沒到 Costco先有過節味，月餅鳳梨酥搶先上架。（記者李怡╱攝影）

中秋還沒到Costco先有過節味 月餅鳳梨酥搶先上架

2026-08-13 21:24
麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉聯名。（麥當勞官方Ins）

麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉跨界聯名

2026-08-10 20:23
中國將於9月15日起施行新版「國務院關於出境入境管理的規定」。部分南加華人認為，新規不僅讓持美國綠卡的華人感受到壓力，甚至部分已入美國籍的華人，也擔心日後前往中國可能受影響。圖為示意圖。（記者啟鉻╱攝影）

中國出入境新規 加州華人擔心「返中後被限制出境」

2026-08-10 02:18
穆巴伊2日被通報失蹤後，搜救隊原訂隔日清晨展開搜索；加州公路巡警直升機也自蘋果谷（Apple Valley）前往協助空中偵察及運輸。（印宇郡搜救隊提供）

香港出生聖塔芭芭拉博士生 獨攀山區 墜崖身亡

2026-08-16 18:22

超人氣

更多 >
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝
剛過開車法定年齡 這些人身價足以買入數千萬元豪宅

剛過開車法定年齡 這些人身價足以買入數千萬元豪宅
保鮮膜不是什麼都能包 這6類食物反而壞更快

保鮮膜不是什麼都能包 這6類食物反而壞更快
華人教授罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人教授罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事