矽谷科技公司裁員 畢業生求職更難 專家籲用AI「創造工作」

矽谷畢業生一職難求，資深工程師下沉搶職缺，專家籲用AI「自己創造工作。」（記者李怡╱攝影）

頂著電子工程研究生學歷，身處全球科技產業最集中的矽谷 ，畢業後卻連一份實習工作都很難找到。近日有應屆畢業生家長向本報表示，孩子主修電子工程，今年畢業後持續投遞履歷，但求職情況並不理想，不僅正式工作機會難尋，就連過去被視為進入科技業敲門磚的實習職位，競爭也十分激烈。矽谷年輕工程人才正面臨與過去截然不同的就業環境。

華裔 家長Su表示，原本認為電子工程屬於科技業需求較穩定的專業，孩子又有研究生學歷，在矽谷找工作應該具有一定優勢，但真正進入求職市場後才發現，「現在本科生找不到，研究生也找不到，連實習機會都很難。」如今卻不得不重新思考職涯方向。

據了解，矽谷近年接連出現科技公司裁員 ，也進一步加劇應屆畢業生面臨的競爭。部分遭裁撤的工程師重新加入求職市場。原本主要面向年輕工程師的初階職位，出現競爭更為激烈的現象。

對剛離開校園的年輕人而言，這樣的競爭尤其不利。過去「讀工程專業、進科技公司、從初階工程師開始累積經驗」這條相對清晰的職涯道路，正在變得更加狹窄。

人工智慧快速發展，也正在改變企業對初階人才的需求。AI日益成熟，過去需要多名初階員工完成的工作，如今可能由較小的團隊配合AI工具完成。企業招聘時因此更加看重求職者是否具備實際解決問題、跨領域合作，以及使用AI提高生產效率的能力，而不再只是學歷和專業背景。

近期在多個矽谷舉辦的科技峰會中，多名科技及創業領域專家也談到年輕人的就業困境並指出，AI時代的應屆畢業生未必要把「找到一家科技公司聘用自己」當作唯一出路。對電子工程、電腦科學等具有技術背景的畢業生而言，AI反而大幅降低了創業及開發產品的門檻。

專家建議，年輕工程人才可以重新思考自己的專業究竟能夠解決什麼問題。例如利用AI協助寫程式、分析資料、設計產品、製作網站及處理行銷，再結合自身電子工程或其他專業能力，為某一個特定產業或小型群體開發工具和服務。即使產品只解決一小部分人的實際需求，只要這項需求真實存在，也可能產生商業價值。「畢業即進大廠」或許已不再是唯一衡量成功的標準。

矽谷畢業生一職難求，資深工程師下沉搶職缺，專家籲用AI「自己創造工作。」（記者李怡╱攝影）