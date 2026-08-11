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暑假變短了？加州開學日愈來愈早

編譯廖宜怡／綜合報導
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多年來，加州許多學校的新學年開學日已從原本的9月初提早到8月初。（美聯社）
多年來，加州許多學校的新學年開學日已從原本的9月初提早到8月初。（美聯社）

在離勞工節還有數周的8月初，灣區許多學校的暑假已經結束。

聖荷西信使報報導，南灣最大學區聖荷西聯合學區（San Jose Unified School District）與康曲柯士達縣50多所學校的學生已於6日返校上課。接下來幾周，灣區其他學區的學生也將陸續跟著重返校園。

過去，9月勞工節周末曾被視為是加州學校暑假結束的指標。無論何時開學，加州規定學校每年上學天數為180天，但暑假結束的時間卻愈來愈早。東灣狄亞布拉山聯合學區（Mount Diablo Unified School District）總監克拉克（Adam Clark）說：「勞工節後開學的日子早已一去不復返。」

2017年，教育新聞媒體EdSource對加州前30大學區進行的一項調查發現，所有學區都在8月31日前就開學，包括七個在2014年仍於9月才開學的學區。

信使報表示，加州數十年來新學年開學日不斷提早的原因有很多，包括為了防止因長假造成的學習流失、為了統一社區假期時間、為了能在寒假開始前完成第一學期進度，以及為了在學測和大學先修課考試前將教學時間最大化。

教育人士表示，他們希望學生們有足夠的時間放鬆，但不會因為時間過長而忘記所學。

克拉克說：「研究表明，學生們在暑假期間忘記所學的『六月低迷期』的確存在。我們希望透過提早開學來減緩他們的學習流失。」

為了提早一周開學，狄亞布拉山聯合學區在10月增加了一周的假期，聖荷西聯合學區也是如此。克拉克表示，這樣的假期安排可以減少學生缺勤。

除了在秋季學期增加假期，一些學區也將春季學期一般為期三日的總統日假期延長為一周。

南灣金寶聯合學區（Campbell Union School District）發言人懷利（Kelly Wylie）表示，由於許多家長經常未經批准就在這段時間帶子女去滑雪度假，導致學校不得不取消原定的四天課程安排，因此做出這個決定。

精華 FAQ

  • 原因包括避免長假造成學習流失、配合社區假期統一安排、趕在寒假前完成第一學期，以及讓教學時間能在學測與AP考試前最大化。

  • 聖荷西聯合學區與康曲柯士達縣50多所學校的學生已於6日返校，之後灣區其他學區也會在接下來幾周陸續開學。

  • 狄亞布拉山聯合學區與聖荷西聯合學區都在10月增加一周假期；金寶聯合學區則把總統日假期延長，藉此減少缺勤與請假衝突。

加州 灣區 聖荷西

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