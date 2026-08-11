Anthropic 8天王 主導AI與金山未來

43歲的Dario Amodei（右）和39歲的Daniela Amodei（中）是兄妹檔，也是Anthropic最具代表性的高管。(美聯社）

號稱「Anthropic 八大人物」（Anthropic 8）的是哪些人？這些新晉億萬富豪正在主導人工智慧 和舊金山 的未來。

43歲的達里歐阿莫迪（Dario Amodei）和39歲的達妮耶拉阿莫迪（Daniela Amodei）是兄妹，也是Anthropic最具代表性的高管，但另外六位共同創始人是誰？舊金山紀事報報導，這些人即將迎來IPO爆款。

該公司5月的估值接近1兆美元，粗略估算顯示，2025年春季才加入的員工，其股權帳面價值已飆升1000%。根據富比士報導，對於公司最高層的八位創辦人（據稱每人持有Anthropic 1.7%的股份），每人可能獲得約166億美元的收益。

這筆前所未有的巨額財富可能會重塑舊金山灣區的格局。執行長達里歐阿莫迪及其與川普政府的鬥爭、他與奧特曼（Sam Altman）和OpenAI的激烈競爭，以及他對有效利他主義、理性主義和其他矽谷理念的推崇，已被大量報導。

今年1月他發表了一篇部落格文章，表示「Anthropic的所有共同創辦人承諾捐出我們80%的財富。」如果這項承諾得以兌現，將為舊金山灣區帶來多年來最大的慈善資金流入。

39歲的布朗（Tom Brown）是電腦長（Chief Computer Officer），在低調生活多年後，2026年他突然出現在公眾視野中。當時公司正與政府就限制克勞德（Claude）強大的Fable 5和Mythos模型進行談判。據報導，商務部長盧特尼克覺得達里歐很難應付，於是布朗挺身而出，成為了一位出人意料的白宮特使。

38歲的克拉克（Jack Clark）是公共利益主管，在眾多工程師和技術專家中，克拉克是 Anthropic 的代言人。他畢生致力於將人工智慧科學翻譯成外行人易於理解的英語，用他自己的話來說，他扮演著「人工智慧維基百科」的角色。

42歲的卡普蘭（Jared Kaplan）大學時期主修理論物理，曾拒絕與Google大腦創始人Andrew Ng一起做機器學習的機會。20年後他成為Anthropic公司的首席科學官。他開發了公司的「憲政人工智慧」（constitutional AI），該技術訓練模型使其行為符合既定原則和「負責任的擴展」策略。

當Anthropic的幾位大佬談及創始團隊時，他們通常會提到七個人。37歲的曼恩（Benjamin Mann）是最被忽略的第八位成員，他自2020年阿莫迪兄妹離開OpenAI後便一直與他們並肩作戰。

35歲的麥坎德利許（Sam McCandlish）是首席建構師，曾是理論物理學家，後來從研究量子重力轉向研究強大的人工智慧系統如何學習。他很少接受採訪、在社群媒體上發文或參與播客節目，而是專注於自己的工作：訓練大型人工智慧模型並了解它們的學習機制。

33歲的奧拉（Christopher Olah）擔任可解釋性（interpretability）負責，他喜歡撰寫關於神經網路和人際關係的長篇論文。在Anthropic崛起的過程中，他一直保持低調。但這種情況在今年5月發生了改變，他與教宗一同出現在梵蒂岡，並就人工智慧對世界的潛在影響發表了演說。

▼收聽一洲焦點Podcast：