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庫比蒂諾「AI與我」座談會 聚焦算力時代

記者龔玥／聖荷西報導
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財經智庫、美國加州燕趙商會及北加州山東同鄉會舉辦的「AI與我」座談會，日前在庫比...
財經智庫、美國加州燕趙商會及北加州山東同鄉會舉辦的「AI與我」座談會，日前在庫比蒂諾舉行。（主辦方提供）

AI摘要

文章摘要整理：

庫比蒂諾舉辦「AI與我」座談會，邀請多位專家分享AI趨勢、職涯方向與產業應用，促進僑界交流並強化對算力時代的認識。

財經智庫、美國加州燕趙商會、北加州山東同鄉會共同舉辦的「AI 與我」座談會，於8月1日在庫比蒂諾舉行。主辦單位期盼，與會者透過學習人工智慧（AI），不被科技浪潮所淹沒，而能憑藉屬天的智慧駕馭科技、掌握未來。

清華校友會會長、深耕AI領域多年的應理航博士以AI浪潮為主題進行分享，深入分析人工智慧的發展趨勢，並為希望投身AI產業的年輕人提供職涯方向與建議。

GMCC萬通貸款創辦人兼總裁James Jin則分享AI在貸款金融產業的實際應用，介紹人工智慧如何提升服務效率與客戶體驗。

此外，中國河北瑪雅科技市場總監蘇文透過視訊分享機器人在護理產業的最新發展，介紹智慧科技如何協助提升照護品質與效率，為與會者帶來新的啟發。

來賓包括美國加州燕趙商會理事長吳有義、副會長沈平和曲素梅，以及北加州山東同鄉會會長張靜靜等。灣區各界專業人士及來自中國的訪問學者齊聚一堂，圍繞AI的發展趨勢、產業應用及未來機遇展開熱烈交流與討論。

與會者表示，透過這場面對面的深度交流，不僅拓展了視野，也進一步提升了對算力時代與人工智慧發展的認識，更為僑胞事業發展及跨界合作奠定了良好基礎，大家皆期待未來持續舉辦更多相關交流活動。

精華 FAQ

  • 座談會由財經智庫、美國加州燕趙商會、北加州山東同鄉會共同舉辦，於8月1日在庫比蒂諾登場，主軸聚焦人工智慧與算力時代的發展與應用。

  • 應理航博士以AI浪潮為主題，深入分析人工智慧的發展趨勢，也針對有意投入AI產業的年輕人提出職涯方向與建議，幫助與會者掌握未來機會。

  • James Jin分享AI在貸款金融業的應用，說明可提升服務效率與客戶體驗；蘇文則介紹機器人在護理產業的進展，展現智慧科技如何改善照護品質。

加州 人工智慧 貸款

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