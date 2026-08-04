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AI企業重返金山 看中科技創新生態

記者李怡/舊金山報導
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舊金山金融區夜間亮起的辦公樓燈光。（記者李怡/攝影）
舊金山金融區夜間亮起的辦公樓燈光。（記者李怡/攝影）

疫情期間，遠距辦公一度讓舊金山市中心陷入低迷，不少科技公司將員工分散至各地，金融區商辦空置率攀升，街頭人潮大幅減少。短短兩、三年間，人工智慧（AI）浪潮讓這座城市再次成為全球創新中心。本報走訪了解到，AI企業紛紛搬回舊金山，答案不只是因為辦公室，而是因這裡有其他城市難以複製的創新生態。

與疫情期間盛行的遠距工作不同，AI產業近年更重視團隊密切合作。大型語言模型、機器學習及產品開發往往需要跨領域工程師、研究人員與產品經理頻繁討論，許多公司認為，面對面的交流效率仍遠高於線上會議，因此要求員工每周固定回辦公室，甚至全面恢復實體辦公，也讓企業重新尋找位於舊金山市中心的辦公空間。

另一項重要原因，是舊金山聚集了全世界最完整的AI創業資源。從創投基金、天使投資人、法律與財務顧問，到頂尖工程師及連續創業者，都高度集中於舊金山及矽谷。

近一年來，金融區（Financial District）、南市場區（SoMa）及Mission Bay等地，幾乎每天都有AI相關論壇、技術分享或創業聚會。咖啡館、共享辦公空間及餐廳成為創業者交流的新據點，不少創投機構也選擇直接在咖啡館與新創團隊會面。對AI產業而言，城市本身就是一座大型創新平台，不只是辦公場所。

AI企業回流，也逐漸帶動市中心商業復甦。午餐餐廳、咖啡館、健身房及零售商店客流量回升，不少商家表示，中午時段再次出現排隊景象，街上穿著公司識別證、背著筆電的工程師明顯增加。疫情期間曾經冷清的街道，逐漸恢復上班族穿梭往來的景象，市中心生活機能也重新活絡。

專家也提醒，目前這波復甦仍主要集中於AI產業聚集區及少數核心商圈，部分街區空置率依然偏高，零售與商業市場尚未全面恢復。若要讓市中心真正重返榮景，仍需持續吸引生命科學、金融服務、文化創意等更多元產業進駐，建立更均衡的產業結構。

舊金山金融區夜間亮起的辦公樓燈光。（記者李怡/攝影）
舊金山金融區夜間亮起的辦公樓燈光。（記者李怡/攝影）

精華 FAQ

  • 主因是AI團隊需要高頻率面對面協作，且舊金山同時聚集創投、工程師、顧問與創業者，能提供其他城市難以複製的創新資源。

  • 市中心午餐餐廳、咖啡館、健身房與零售店客流回升，街頭工程師和上班族增加，疫情期間冷清的商圈逐漸恢復活力。

  • 目前復甦仍集中在AI聚集區與少數核心商圈，若要全面回暖，還需吸引生命科學、金融服務、文化創意等更多產業進駐。

疫情 舊金山

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