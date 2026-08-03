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TREE培育14家台灣新創 矽谷發表成果

記者王湘涵/蒙洛公園市報導
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TREE５年間共支持56家新創團隊參與計畫，持續協助台灣新創拓展國際市場。（記者...
TREE５年間共支持56家新創團隊參與計畫，持續協助台灣新創拓展國際市場。（記者王湘涵╱攝影）

由經濟部技術司推動的前瞻技術事業化生態系推升計畫（Taiwan Research-Institute Entrepreneur Ecosystem, TREE Program）邁入第5年，累計培育56家台灣新創團隊。今年共有14家團隊完成為期三個月的培訓，7月23日在矽谷舉行「Taiwan Venture Day」成果發表會，向國際創投、科技企業及產業代表展示技術成果，並透過提案簡報（Pitch）尋求合作與市場拓展機會。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔表示，台灣最大的優勢不只是創新技術，更重要的是能成為國際合作中值得信賴的夥伴，協助將創新構想轉化為全球商業機會。他表示，Taiwan Venture Day匯聚企業領袖、投資人、創新者及研究人員，希望台灣團隊把握交流機會，建立更多合作關係，讓更多創新成果走向國際市場。

今年參與團隊涵蓋人工智慧（AI）、生技醫療、智慧製造、半導體、法律科技及永續科技等領域，培訓期間分別於柏克萊加大SkyDeck以及史丹福大學工學院接受創業培訓、商業模式驗證及市場鏈結等課程，並於成果發表會向投資人及企業代表進行提案簡報。

活動現場吸引多家國際創投及科技企業代表與會，包括Applied Ventures、Lam Capital、TDK Ventures、Samsung NEXT、Playground Global、Boost VC、SOSV，以及Meta、Microsoft M12、Oracle、Wells Fargo Strategic Capital等。多位來自史丹福大學的教授及研究人員也參與交流，涵蓋半導體、奈米光子、材料科學、影像感測及智慧醫療等領域，與團隊分享技術發展及產業趨勢。

主辦單位表示，Taiwan Venture Day除了展示團隊培訓成果，也希望透過成果發表及交流媒合，串聯市場、資金、人才及技術等資源，協助台灣新創與國際投資人、企業及合作夥伴建立連結。

根據TREE計畫統計，2022年至2026年間共支持56家新創團隊參與計畫，累計募資超過1500萬美元，促成逾500項商業合作，並已有14家團隊建立美國據點，47家完成在台設立公司，44家持續在台營運，反映TREE計畫持續協助台灣新創拓展國際市場。

「Taiwan Venture Day」匯聚企業領袖、投資人、創新者及研究人員，...
「Taiwan Venture Day」匯聚企業領袖、投資人、創新者及研究人員，讓更多創新成果走向國際市場。（記者王湘涵╱攝影）

今年共有14家團隊完成為期三個月的培訓，涵蓋人工智慧、生技醫療、智慧製造、半導體...
今年共有14家團隊完成為期三個月的培訓，涵蓋人工智慧、生技醫療、智慧製造、半導體、法律科技及永續科技等領域。（記者王湘涵╱攝影）

駐舊金山經文處處長伍志翔表示，台灣最大的優勢不只是創新技術，更重要的是能成為國際...
駐舊金山經文處處長伍志翔表示，台灣最大的優勢不只是創新技術，更重要的是能成為國際合作中值得信賴的夥伴。（記者王湘涵╱攝影）

由經濟部技術司推動的前瞻技術事業化生態系推升計畫（TREE Program)，7...
由經濟部技術司推動的前瞻技術事業化生態系推升計畫（TREE Program)，7月23日在矽谷舉行「Taiwan Venture Day」成果發表會，活動現場吸引多家國際創投及科技企業代表參加。（記者王湘涵╱攝影）

現場團隊透過提案簡報（Pitch）尋求合作與市場拓展機會。（記者王湘涵╱攝影）
現場團隊透過提案簡報（Pitch）尋求合作與市場拓展機會。（記者王湘涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 今年在矽谷舉辦Taiwan Venture Day成果發表會，讓14家新創向國際創投、科技企業與研究人員展示技術，並透過Pitch尋求合作、投資與市場拓展機會。

  • 團隊涵蓋AI、生技醫療、智慧製造、半導體、法律科技及永續科技等領域，並在柏克萊加大SkyDeck與史丹福大學工學院接受創業培訓、商模驗證與市場鏈結課程。

  • 2022年至2026年間，TREE計畫支持56家新創，累計募資超過1500萬美元、促成逾500項商業合作，並協助14家赴美設點，擴大台灣新創的國際連結與市場能見度。

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