瞄準醫療痛點 台新創打造AI助理 「讓醫師不要那麼累」

台灣新創團隊MedBobi（醫護聲易通）代表趙國宏（左）與孫葶軒（右），帶來解決醫療痛點的AI醫療助理。(記者王湘涵╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣新創MedBobi以AI醫療助理減輕醫師病歷負擔，並憑多語語音辨識優勢拓展美國市場，透過SkyDeck建立醫療合作與試點機會。

醫師看診結束後，真正的工作還沒結束。除了診療病患，還得花上數小時撰寫病歷、整理醫療紀錄，繁重的行政工作不僅是台灣醫療現場的日常，也是全球醫護共同面臨的挑戰。台灣新創MedBobi（醫護聲易通）因此打造AI醫療助理，希望協助醫師完成病歷與文書流程，減輕醫護負擔。

MedBobi團隊代表趙國宏表示，團隊創立的初衷很簡單，就是希望「讓醫師不要那麼累」。他指出，全球醫護人力普遍不足，醫師除了看診，還得花大量時間處理病歷等行政工作。團隊與美國醫師交流時也發現，不少醫師每天仍需額外花兩到三個小時完成病歷，顯示這並非台灣獨有，而是全球醫療體系共同面臨的問題。

為減輕醫護負擔，團隊開發完整的AI醫療助理系統，可在醫病對話後自動整理重點、辨識說話者並完成病歷紀錄，幫助醫師把更多時間留給病人。

趙國宏表示，台灣特殊的醫療環境，也造就了產品最大的技術優勢。由於診間對話經常混用中文、英文、台語及客語，一般語音辨識系統往往難以準確辨識，因此團隊開發專業醫療語音模型，即使醫病對話夾雜多種語言，也能準確辨識並區分不同說話者。目前，MedBobi已與台灣十家醫院合作，趙國宏表示，醫護人員普遍回饋系統辨識準確率高，也有效減少病歷整理時間。

在累積台灣醫療場域經驗後，團隊也開始將目光投向美國市場。趙國宏指出，加州擁有大量使用中文、西班牙文等不同語言的族群，跨語言醫療需求相當普遍，團隊也希望透過AI協助病患理解醫師診斷與醫囑，改善跨語言醫療溝通。

今年，MedBobi參與經濟部推動的TREE Program，並進入柏克萊加大SkyDeck培訓，團隊代表孫葶軒表示，最大的收穫是建立起當地醫療生態系的人脈與資源。在台灣，團隊較容易接觸醫院、醫師等合作夥伴。但在美國，若缺乏在地資源，甚至不知道該從哪裡開始。透過SkyDeck，團隊得以接觸醫師、醫療資訊商、工程師及法律專業人士，「如果沒有SkyDeck的協助，連走進醫院、讓對方願意看一次Demo都很困難。」

她表示，目前產品已開始與當地醫療機構洽談試點計畫（Pilot），美國醫療市場高度重視病患隱私與個資保護，對海外新創而言，最大的挑戰是建立信任。如何透過試點計畫證明產品價值、取得醫療體系信任，是團隊下一階段的重要目標。

孫葶軒表示，美國與台灣最大的不同，在於對創新想法的接受度較高，只要持續嘗試、找到對的人，就有機會讓產品落地。「最重要的是相信自己的產品與初衷，不要害怕挑戰，因為總會有一條路為你開通。」