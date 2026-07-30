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AI競爭轉向應用層 矽谷論壇探討AI如何打造新護城河

記者王湘涵╱舊金山報導
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北美台灣工程師協會矽谷分會30日晚間將舉辦創業系列三部曲第二場： 聚焦AI應用層...
北美台灣工程師協會矽谷分會30日晚間將舉辦創業系列三部曲第二場： 聚焦AI應用層的發展。（翻攝自主辦單位網頁）

生成式人工智慧（AI）快速發展，大型基礎模型能力持續提升，AI產業競爭也逐漸從模型本身轉向應用層。北美台灣工程師協會矽谷分會（NATEA Silicon Valley）於30日晚間在舊金山舉辦「Startup Reality 202」論壇，邀集Google、OpenAI及多家AI新創代表，探討垂直AI（Vertical AI）如何在大型模型時代建立市場競爭優勢，以及AI新創如何打造不易被取代的「護城河」。

主辦單位表示，本次活動是NATEA矽谷分會創業系列三部曲第二場，聚焦AI應用層的發展。論壇將探討隨著基礎模型日益成熟，哪些AI應用可能因模型能力持續提升而逐漸失去競爭優勢，哪些則能透過深厚的產業知識、系統整合及專業場域經驗，建立長期且難以複製的市場優勢。

首場論壇以「The Battle for the Moat」為題，由Google資深策略合作主管Angela Liao主持，與談人包括OpenAI技術團隊成員Victor Powell、金融科技新創Daylit共同創辦人暨技術長Jerry Shu，以及建築科技新創illoca共同創辦人Chiaowei Yu。

第二場「Open Mic」則邀請多家AI新創團隊進行產品發表及現場問答，分享AI代理（AI Agent）、程式開發、自動化工作流程、資安等創新應用，呈現矽谷AI新創第一線的技術成果與創業能量。

論壇最後將舉辦創業交流活動（Startup Mixer），安排與講者、創業者、工程師及投資人進行交流。

主辦單位預計吸引超過100位工程師、產品經理、創業者及投資人參與。本次活動採預先報名審核制，不接受現場報名。

精華 FAQ

  • 論壇主軸是AI競爭正從基礎模型轉向應用層，特別關注垂直AI如何在大型模型時代建立優勢，以及哪些應用能靠專業場域知識維持長期競爭力。

  • 主辦方認為，關鍵不只是接入更強模型，而是結合深厚產業知識、系統整合能力與特定場域經驗，讓產品形成難以複製的差異化與市場壁壘。

  • 活動邀集Google、OpenAI與多家新創，包含主題論壇、Open Mic產品發表與Startup Mixer，展示AI代理、程式開發、自動化流程與資安等應用。

矽谷 Google 人工智慧

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