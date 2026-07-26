我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學兄弟會痛毆兩新人幾乎致死 特勤局探員被控罪

網傳「黑暗洗澡」改善睡眠品質 女子親測兩周：數字會說話

華女記者轉戰矽谷AI新創 發現「這能力」在AI熱潮下成關鍵競爭力

記者謝雨珊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Lee形容，舊金山瀰漫著一股外界難以想像的AI創業熱潮，她每天都能遇見許多希望能...
Lee形容，舊金山瀰漫著一股外界難以想像的AI創業熱潮，她每天都能遇見許多希望能成為下一家OpenAI或Anthropic的一員。（示意圖，取自OpenAI官網）

根據Business Insider，原在洛杉磯從事新聞工作的華女Erika Lee，今年3月加入AI保險新創公司Corgi擔任品牌負責人，並搬到舊金山。她表示，來到灣區後，深刻感受到AI正以前所未有的速度改變整座城市；最令她意外的是，自己多年累積的新聞背景，在AI時代反而成為最有價值的能力之一。

Lee表示，她在洛杉磯郊區長大，大學畢業後一直投入新聞工作，從地方新聞一路轉戰加密貨幣（Crypto）領域，原本生活穩定，也很喜歡洛杉磯擁有家人、朋友陪伴的生活。

直到今年2月，她突然收到AI保險新創公司Corgi幕僚長透過X發來的私訊，詢問是否有意加入團隊。雖然她當時從未聽過這家公司，但注意到不少加密貨幣產業人才紛紛轉往AI領域，因此決定前往舊金山面談。一周後，她飛往灣區與團隊見面，3月加入公司，也開啟全新人生。

Lee形容，舊金山瀰漫著一股外界難以想像的AI創業熱潮，她每天都能遇見從全美各地搬來灣區加入新創公司的人。

Lee一直認為，自己身為新聞工作者，在滿是工程師與創業者的矽谷會是最不懂技術的人，但加入AI產業後卻發現完全不是如此。她指出，在AI時代，公司競爭的不只是技術，而是「敘事能力」、「品味」以及讓人願意關注產品的能力，「說故事正在成為企業的重要基礎建設」。

Lee提到，包括OpenAI近年都開始招募專門負責企業敘事的人才，協助高階主管及客戶理解AI技術；Rippling更公開招聘「故事策略主管」，Notion也成立專責故事策略團隊。當所有公司都能取得相似的AI模型時，真正的競爭力，反而來自能整合資訊、理解文化、創造意義並說出好故事的人。

她認為，AI時代並未削弱人文背景的重要性，反而讓新聞工作者擅長的能力變得更加珍貴。記者能夠從大量資訊中辨識重點，並將複雜內容轉化成一般人容易理解的故事，這些能力如今正是她負責品牌策略、內容撰寫與編輯工作的核心優勢。

Lee也坦言，自己仍然想念洛杉磯，但搬到舊金山，讓她離開舒適圈。她另分享洛杉磯與舊金山截然不同的文化差異。在洛杉磯，人們初次見面常問的是「你的Instagram是什麼？」聊天內容多圍繞社群形象、人脈與活動；但在舊金山，更多人交換的是LinkedIn或X帳號，人們更在乎的是產品、創意、募資能力與創業構想，而非外表或社群影響力。

不少從洛杉磯搬到灣區的年輕人，初期都面臨文化適應。從洛杉磯搬到灣區Google的王女士表示，相較於講究穿搭、娛樂豐富的洛杉磯，灣區生活相對樸實，大家多以T恤、牛仔褲為主，生活重心幾乎都圍繞工作與科技產業，讓她一開始相當不習慣。

精華 FAQ

  • 她在2月收到Corgi幕僚長透過X邀約，之後赴舊金山面談並在3月加入。她也觀察到許多加密貨幣人才正轉往AI領域，因此決定把握機會轉職。

  • Lee認為記者擅長從大量資訊中抓重點，並把複雜內容轉成一般人能理解的故事。這些敘事、品味與內容整合能力，正是AI公司建立品牌與溝通的重要基礎。

  • 她指出洛杉磯更重視Instagram、社群形象與人脈活動；舊金山則多交換LinkedIn或X帳號，更在乎產品、創意、募資與創業構想，生活也更樸實、工作導向。

洛杉磯 舊金山 灣區

上一則

舊金山金門大橋附近驚見浮屍 警調查是否與惡魔島翻船事故有關

下一則

IKEA夏季優惠 肉丸餐周四半價 兒童周三免費吃

延伸閱讀

AI發展邁向三大趨勢 AGI峰會聚焦大模型、具身智能與「一人公司」

AI發展邁向三大趨勢 AGI峰會聚焦大模型、具身智能與「一人公司」
AI影片重創短劇業 幕後人員飯碗不保

AI影片重創短劇業 幕後人員飯碗不保
AI時代來臨 最愛偏才與怪才

AI時代來臨 最愛偏才與怪才
教人轉職AI產業 時薪高達1000美元

教人轉職AI產業 時薪高達1000美元
紐約搬到灣區一年「從沒覺得無聊」 華女大讚得到歸屬感

紐約搬到灣區一年「從沒覺得無聊」 華女大讚得到歸屬感

熱門新聞

華航、長榮和星宇三家航空規定腳墊僅能於靠窗或中間座位使用。（取自華航網站圖片）

充氣腳墊等飛行神器 華航、長榮、星宇有條件允許使用

2026-07-19 02:18
可能重塑美國經濟的巨額財富轉移時代即將到來，灣區將成中心。(取自聖荷西市府臉書)

嬰兒潮「財富大轉移」將到來 灣區成中心 可能重塑美國經濟

2026-07-22 02:20
北加州最大的露天零售中心Pacific Commons正蓬勃發展。(Google Maps)

北加州最大露天購物中心 「Pacific Commons」掛牌出售

2026-07-21 17:57
卡梅爾風景如畫，常年吸引大量遊客前來，但因此造成民怨。（美聯社）

加州濱海富裕小鎮卡梅爾 旅遊業過度發達？

2026-07-26 02:20
灣區有房東要向在家工作的房客收取每月200美元的居家辦公費。（美聯社）

居家辦公多收200元 灣區租屋新招讓租客傻眼

2026-07-24 18:10
移民律師建議，有意長期留美發展者，不宜長期依賴F-1或H-1B等非移民簽證，應及早規畫申請綠卡等移民身分。（示意圖取自pexels）

留學新制衝擊大 想長期留美應及早申請綠卡

2026-07-21 02:19

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩

菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？
3星座愈有本事愈容易招小人 太善良反而吃虧

3星座愈有本事愈容易招小人 太善良反而吃虧