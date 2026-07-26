生活圈支持不足 科技業華人身心焦慮

廖珮如指出，科技業華人面臨的心理壓力，往往源自工作、移民身分與人際支持不足等多重因素交織，而非個人抗壓性不足。（廖珮如提供）

近年科技業屢現裁員潮，加上人工智慧（AI）帶動產業結構調整，不少來美從事科技業的華人 身心承受沉重壓力，甚至出現焦慮、失眠、自我懷疑等心理健康問題。橡果心理諮商工作室（Acorns Counseling）心理諮商師廖珮如指出，這波壓力多半非個人能力或抗壓性不夠引起，而是工作、簽證身分與家庭責任交織而成的結構性困境。

廖珮如表示，許多科技業從業人員除擔心工作表現，也憂心一旦失去工作，可能連帶影響居留資格；若同時肩負家庭經濟責任、或背負家人期待，壓力往往更重。許多因工作移民美國的華人，原本的家人、朋友及社交網絡都留在母國，來美後必須重新建立生活圈。當工作受挫、面臨裁員或生活發生變故時，不像在家鄉能立即獲得親友陪伴，更容易感到孤單無助。

廖珮如在諮商實務中觀察到，不少個案談論的重點，並非工作本身，而是美國生活中情感支持與社會連結的不足。有些人反映較難融入當地社交圈，也有人因生活圈幾乎都是工程師，仍難找到真正能安心傾訴、建立深層連結的對象。

另一個經常出現在諮商室裡的聲音，是「別人都撐得住，只有自己不行」。廖珮如表示，不少個案都曾有類似想法，然而，職場本來就不是高度分享心理狀態的地方，多數人只展現自己能正常工作的一面，很少主動透露焦慮、失眠或情緒低落，容易誤以為只有自己承受不了壓力，甚至將問題歸咎自身抗壓性不足。

廖珮如也提到，華人文化中，工作表現往往與自我價值緊密連結，一旦遭遇裁員、工作受挫或需要暫時離開職場，除實際的經濟壓力外，也容易伴隨自我懷疑與羞愧感。她提醒，許多人承受的是整體環境改變帶來的衝擊，而非個人的失敗，不必將所有責任歸咎自己，更重要的是理解外在環境變化帶來的影響。

廖珮如也提醒，不少人因持續關注裁員消息、科技業動態或社群媒體上的相關討論，長時間暴露在負面資訊中，反而讓焦慮情緒持續累積，建議適度減少相關資訊攝取，把更多時間留給休息、人際互動及建立屬於自己的支持系統。

對心理諮商的刻板印象，也是部分華人跨不過的一道門檻。不少個案坦言，擔心被視為「有病」才需要接受心理諮商，遲遲不願求助。廖珮如認為，心理諮商更像一套支持系統，在保密且安全的環境中，協助個案整理情緒、理解自己，重新認識自身需求、生活節奏與壓力來源，而非代表個人脆弱或失敗。

AI與科技業裁員潮加劇在美華人科技人才心理壓力，心理師提醒，真正的挑戰往往來自工作、簽證與缺乏支持系統交織形成的結構性困境，而非個人抗壓能力不足。（本報檔案照）