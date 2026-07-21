CASPA與IEEE首度攜手 辦AI電力論壇

CASPA 與 IEEE 首度攜手舉辦 AI 電力高峰論壇，逾四百位業界人士參與，共同探討 AI 能源未來。(CASPA提供)

AI摘要 文章摘要整理： CASPA與IEEE Santa Clara Valley Section首度合辦AI電力論壇，邀集400多位產學界人士，從寬能隙半導體到液冷、高壓直流等技術，探討AI資料中心供電瓶頸與未來架構。

華美半導體協會（CASPA）與IEEE Santa Clara Valley Section首度攜手，18日於Intel SC12 Auditorium舉辦2026夏季研討會，以「Paving the AI Super-highway: Where Power Meets Intelligence」為主題，探討AI時代下電力技術與智慧運算的最新發展。此次活動吸引超過400位來自半導體、電力電子、AI、資料中心及學術界人士參與。

活動由CASPA會長王格（Dr.Gary Wang）與IEEE Santa Clara Valley Section主席Avery Lu共同揭幕。

Wolfspeed資料中心事業部副總裁Yogesh Ramadass，說明寬能隙半導體在提升資料中心與電網效率上的關鍵角色，並分享SiC與GaN技術如何支撐AI時代日益成長的能源需求。

E2+Systems創辦人、美國國家工程院院士DonTan博士，剖析AI資料中心快速攀升的用電需求，並探討液冷、高壓直流、微電網、FeLPT與新一代UPS等技術如何突破AI「Power Wall」瓶頸。

亞德諾半導體(Analog Devices)通訊與雲端基礎設施電源事業部高級總監Gaoling Zou，介紹AI資料中心從電網到晶片的全新供電架構，以及高效率電源管理如何因應新世代AI運算需求。

美超微電腦(Supermicro)高級副總裁Ray Pang，分享AI資料中心整合式基礎設施的最新發展，以及高效能、節能化建置方案如何加速AI應用落地。

圓桌座談由王格主持，與談人包括英特爾類比電路設計主管Kishan Joshi、PCB Automation創辦人暨執行長Zhiping Yang、Alpha & Omega Semiconductor首席類比電路設計工程師Jeff Nilles，以及Google首席工程師Houle Gan。聚焦AI資料中心電力架構演進，以及AI電力系統目前面臨的瓶頸。