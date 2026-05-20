LinkedIn營運成長卻裁員606人 灣區衝擊最大

裁員發生之際，LinkedIn營運仍維持成長。（谷歌街景）

隸屬於微軟 （Microsoft）的職場社群平台LinkedIn，計畫今年夏天在加州 裁撤606名員工。根據公司向加州就業發展廳（EDD）提交的文件，裁員將於7月13日生效，其中大部分職位集中於灣區 。

文件顯示，LinkedIn位於舊金山辦公室將裁減108人，桑尼維爾（Sunnyvale）59人，山景城（Mountain View）352人，另有66名隸屬山景城辦公室的遠距員工受影響。此外，聖塔芭芭拉縣卡平特里亞（Carpinteria）辦公室也將裁員21人。

此次裁員消息，緊隨LinkedIn執行長夏皮羅（Daniel Shapero）上周向員工發出的內部備忘錄。夏皮羅在信中表示，公司將在全球業務部門、行銷、工程及產品團隊進行裁員，以提升營運效率與獲利能力。

根據Business Insider報導，夏皮羅在信中指出，公司需要「以更靈活的團隊專注於最高優先事項」，並將更多投資轉向基礎設施等長期發展領域。他坦言，這意味著公司必須進行「艱難的優先順序取捨」。

LinkedIn此次全球裁員規模約占總員工數5%，以公司約1萬7500名員工估算，全球受影響人數約875人。

LinkedIn發言人聲明表示，公司「作為例行業務規劃的一部分，進行組織調整，以更好地為未來成功做準備」。

值得注意的是，裁員發生之際，LinkedIn營運仍維持成長。微軟上月公布財報指出，截至3月31日季度，LinkedIn營收較去年同期增長12%。

此外，此次裁員距離LinkedIn高層改組尚不到一個月。夏皮羅原任營運長，今年4月升任執行長，並向現負責LinkedIn與Microsoft Office業務的Ryan Roslansky匯報。