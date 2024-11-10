沙加緬度州大成立美洲原住民學院 2025年秋季開始招生

沙加緬度州大將成立全新的「美洲原住民學院」。（電視新聞截圖）

沙加緬度州大（Sacramento State）將成立全新的「美洲原住民 學院」，專門支持並賦權美洲原住民學生，這將成為加州 州立大學系統內首間以美洲原住民文化為主軸的學院。

根據沙加緬度蜂報報導，沙加緬度州大於本月初剛成立了「非語裔榮譽學院」，此次設立的美洲原住民學院將成為該校第二個族裔為基礎的學術機構。校方表示，新學院將融合部落的價值觀、傳統以及社區參與等元素，為學生提供多元化的課程，並於2025年秋季開始招生，且不設GPA門檻。學院特別強調將為學生配對專業師資，以提供更強的支持和輔導。

此宣布於加州原住民文化教育日當天在州議會大廈舉行，由沙加緬度州大校長伍德（Luke Wood）與1998年即在校任教的種族研究課程教授瑞德（Annette Reed）共同宣布。瑞德將擔任新學院的首任院長，她表示，自己是為了這一倡議而從退休 狀態重返工作，因為希望能為學生帶來積極的影響。瑞德身為「Tolowa Dee-ni部落」成員，她說：「我們的祖先作出了許多決定，正因如此我們今日才得以在此立足。如今我們的決定將影響未來的世代。」

瑞德表示，沙加緬度州大美洲原住民學院不僅是學術機構，更是歸屬感、賦權與協作的空間，希望打造一個重視美洲原住民知識體系和傳統的學習環境，並幫助學生面對當今和未來的挑戰，能領導這樣一項改變性的計畫，深感榮幸。

伍德表示，這是沙加緬度州大的「歷史性時刻」，並說，校方致力於「修復過去、現在與未來的原住民關係」，學生可以透過州大的通用申請系統進行報名，無論是新生或轉學生皆可申請，並須選修原住民研究的相關課程，專注於培養原住民領導力。

根據統計，美洲原住民學生入學率是加州各族裔中最低的，系統性障礙和財務困難常讓美洲原住民學生在大學學業中面臨困難。學校希望透過這項新專案，為全加州約6500名社區大學原住民學生提供進入四年制大學的途徑，促進更多人獲得學士學位。

目前美洲原住民學生占沙加緬度州大三萬名學生總數的不到1%，而在整個加州州大系統內，原住民學生人數亦低於1000人。

瑞德表示，學院將致力於縮短原住民學生在留學率和畢業率上的差距，因為很少有原住民學生能完成學業，這也是他們對這所學院如此期待的原因，因為畢業生所做的事將會影響到後來人。

沙加緬度州大今年也與加州部落學院（California Tribal College）展開合作，加州部落學院是一所為服務原住民社區而設立的少數族裔機構，致力於提供基於文化知識和部落主權的課程和學位。

瑞德說：「我認為州立機構應該做更多的事情來支持加州的原住民學生。作為真相與治癒的一部分，我們應該提供承諾已久的教育服務。」

當天，參議員拉莫斯（James Ramos）也到場支持，並稱新學院為「教育在保存和提升部落民族方面的力量的見證」。