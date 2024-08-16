北美台灣科技年會 9月14日矽谷舉行 估吸引3500人次

2024北美台灣科技年會活動主要分為五大區塊，分別為創新論壇、新創展演 Taiwan Demo Day 、產業趨勢座談會、工作職涯博覽會Career Expo及產業交流活動。（主辦單位提供）

2024北美台灣科技年會（Taiwan Tech Summit）9月14日將在矽谷 的聖塔克拉拉國際會議中心舉行。這是一場跨國界、跨世代、跨產業科技盛會，聯合逾100個組織協會參與，預計吸引3500人次實體參與、上萬人網路參與。

北美台灣科技年會創辦人暨主席謝凱婷指出，今年活動以「Emerging」為主題，聚焦AI 、硬體、生醫、人機界面等前瞻科技以及創新投資 與女性領導力等議題，旨在促進台灣科技人才在北美市場的發展，推動台美科技產業合作，並培育更多具有全球視野科技人才。

創新論壇總主席暨台灣資料科學會理事長管其毅表示，期待北美台灣科技年會引領全球科技交流與合作，為未來的技術變革鋪路，期待在這裡見證更多突破性進展，為產業發展帶來深遠影響。

今年活動主要分為五大區塊，分別為創新論壇、新創展演 Taiwan Demo Day 、產業趨勢座談會、工作職涯博覽會Career Expo及產業交流活動。

2024北美台灣科技年會活動主要分為五大區塊，分別為創新論壇、新創展演 Taiwan Demo Day 、產業趨勢座談會、工作職涯博覽會Career Expo及產業交流活動。（主辦單位提供）

創新趨勢論壇將邀請到思科（Cisco）資安產品營運副總裁林速貞（Sue Lin）擔任年會主講人，分享矽谷高階科技主管的的領導思維。

同時由台灣資料科學協會主辦的AI 與資料科學論壇，由Nina Tseng擔任論壇主持人，主題是AI人工智慧進展與運用，邀請各領域的AI專家，分享AI迅速發展正在加速產業革新，將重塑各行各業的未來，為各領域帶來無限新可能。

另一個AI Computing 投資論壇主席是Addin Venture投資合夥人蘇祐立，邀請資本市場的投資基金、大型風險基金管理人與企業創投合夥人等，專注在不同階段的AI硬體投資專家，並探討全球AI、硬體與晶片的科技發展趨勢。

新創展演（Taiwan Demo Day）則由國發會、Startup Island TAIWAN、數位時代與創業小聚聯合主辦，專為國際新創團隊打造重要舞台。活動邀請來自全球的新創團隊參與，創業領域包含AI人工智慧、物聯網科技、商業軟體、生技醫療等，為新創團隊提供擴展國際市場的理想平台，透過現場即時簡報展示和不間斷的Pitch Show，獲得更多曝光機會。

今年活動也特別擴大舉辦產業趨勢座談會，涵蓋AI人工智慧、UX人機界面、女性領導力、生醫創新、科技人才發展、科技外交以及創新產品開發等七大熱門主題，透過與產業領袖對話，希望能為廣大與會者提供多元的觀點，協助台灣人才在北美市場找到更多發展機會。

2024北美台灣科技年會（Taiwan Tech Summit）9月14日將在矽谷的聖塔克拉拉國際會議中心舉行，這是一場跨國界、跨世代、跨產業科技盛會。（記者江碩涵／攝影）

北美台灣科技年會秘書長Scully Wang分享，面對矽谷這兩年艱困的就業環境與AI轉型造成的產業革新，希望讓北美台灣科技年會成為推動台灣人才的平台，讓產業交流活動將為參與者提供豐富的人脈拓展機會。

活動當天也有職涯博覽會Career Expo 與求職工作坊，主辦人是Constance Liu與Missy，為台灣人才提供一個在美國發展職涯的絕佳平台。

更多關於北美台灣科技年會的活動資訊，可上網查詢，網址： https://www.taiwantechsummit.com/。