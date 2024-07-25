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「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

科技營行程 參加機器人工作坊

記者葛歆睿 / 庫比蒂諾報導
每一位科技營學員都親自操作了Monta Vista高中機器人隊參加今年FIRST競賽的2024最新機器人。（記者葛歆睿 / 攝影）
每一位科技營學員都親自操作了Monta Vista高中機器人隊參加今年FIRST競賽的2024最新機器人。（記者葛歆睿 / 攝影）

矽谷科技營上周抵達灣區後，展開了一系列豐富的行程，參訪多家知名科技公司、大學學府，聆聽科技講座、留學講座，並且還在當地高中的機器人隊當了「一日隊員」。

矽谷科技營24日來到庫比蒂諾Monta Vista高中參加機器人工作坊。在與該校機器人隊隊員相處的一天中，科技營學員體驗了機器人的製作過程，並嘗試親自操作該校最新的參賽機器人。

Monta Vista高中機器人隊已有27年的歷史，每年都會參加FIRST機器人競賽（FIRST Robotics Competition），設計並建造一個全新的機器人，在這個過程中需要解決的問題包括電路、軟體、機械、操控，涉及到焊接、布線、用機器或3D打印製造零件、編碼、創建演算法等技術與技能。

當天，機器人隊隊員先帶領科技營參觀了他們的機器人實驗室和整個校園。並在接下來的電路、軟體和機械電腦製圖工作坊中，輔導科技營學員動手連接線路、寫代碼、使用製圖軟體。讓他們對創造機器人的關鍵環節有所認識。

最後，每一位科技營學員都親自駕駛了Monta Vista高中機器人隊參加今年FIRST競賽的2024最新機器人。他們中的大多數都是第一次有這樣的體驗。

科技營學員濮子竣開學，暑假後將升入台北美國學校10年級，他表示，一直對機器人有興趣，之前雖然有所了解，但這次還是學到新的內容。而他即將入讀的學校也有機器人隊，他也會報名參加，今天的實際操作正好當作預習準備。

科技營學員何家漢在私立復興學校讀書，開學將進入10年級。他直言過去對機器人沒有太多了解，也沒有很大興趣，一直覺得應該像「星球大戰」里的風暴兵一樣，行動起來有卡頓。但這次實際操作發現機器人的運動原來很流暢順滑，而且速度很快。他感嘆自己原來的印象被徹底改變，覺得機器人很酷。

矽谷 灣區 自駕

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