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科技營講座 介紹留學生涯規畫

記者葛歆睿／柏林甘報導
Seowon Academy創辦人Al Shon應邀專程到科技營下榻的酒店為學員們進行講座。（記者葛歆睿／攝影）
Seowon Academy創辦人Al Shon應邀專程到科技營下榻的酒店為學員們進行講座。（記者葛歆睿／攝影）

矽谷科技營一大亮點是留學生涯規畫，除了參訪矽谷知名高中、大學學府、與名校學生面對面交流學習，更邀請留學顧問為學員為介紹美國教育，為未來出國求學、求職打穩基礎。

23日晚，Seowon Academy創辦人Al Shon應邀專程到科技營下榻的酒店為成員們進行講座。他在講座中介紹了西方的升學路徑。高中升大學的考慮因素，除了學校成績以外，還要有SAT或ACT標準測試分數，同時十分重視課外活動，獲得獎項和領導力展現都是加分項，此外還需要寫申請論文，並提供推薦信。

Al Shon指出，美國頂尖大學希望他們的學生成為領袖，並且可以證明自己有這方面的潛質。而所有大學都想要全面的學生，不能只有學習成績，也要會為人處事。在推薦信方面，他建議只要是足夠了解申請人，可以些一些好的方面就足以，不需要這個人多麼成功或者有名。

Al Shon還介紹了美國大學的等級，包括頂級學府，例如常春藤聯盟的哈佛大學和非常春藤名校史丹福大學。次頂級，如柏克萊加大、波士頓大學，。譽良好的，如以戴維斯加大、聖他克拉拉大學為例。以及受質疑、需要避免的，如以盈利為目的的大學。他補充說，與東亞國家，高中最難、考上好大學以後就會相對輕鬆不同，在美國大學比高中更難。

在選擇大學方面，Al Shon建議應有限考慮與申請人感興趣的專業有連結的學校，比如該領域的公司會不會專門到這所學校招聘。

在選擇專業方面，Al Shon告訴學員們，要考慮時代的變化和整個產業的發展，同時也要考慮未來工作以後的職業瓶頸。但是，他認為選專業不應該只是為了可以找到高薪工作，做喜歡的事情。即使初期財務並不理想，但能夠享受工作本身也是件不錯的。

常春藤 矽谷 柏克萊加大

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