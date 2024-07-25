我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

矽谷科技營參加AI Talk 4講者來自台灣

記者葛歆睿／聖荷西報導
矽谷科技營參加AI Talk，講者包括Zoom硬體合作經理Constance Liu、Clever Health Plan的高級策略與營運分析師Annie Lin、應用材料營運經理Frank Chen、以及輝達工程師高名彥。（記者葛歆睿／攝影）
矽谷科技營參加AI Talk，講者包括Zoom硬體合作經理Constance Liu、Clever Health Plan的高級策略與營運分析師Annie Lin、應用材料營運經理Frank Chen、以及輝達工程師高名彥。（記者葛歆睿／攝影）

舊金山世界日報與台灣聯合報系有行旅聯合舉辦的的矽谷科技營23日來到位於聖荷西的Zoom總部，參加由Zoom硬體合作經理Constance Liu為他們安排的AI Talk。講者除Constance本人以外，還有Clever Health Plan的高級策略與營運分析師，應用材料（Applied Materials）營運經理Frank Chen，以及輝達工程師高名彥。

四位講者都來自台灣。他們向學員們簡單介紹了自己從求學到工作的經歷。他們雖然專業背景不同，又在人生的不同階段來美，但都不約而同地強調，與人溝通交流和表達自己的重要性，鼓勵學員們在學校時開訓練自己。

Frank指出，在美國工作需要與來自各個國家、不同文化背景的人接觸，不一定所有人的母語都是英語。另外，不同產業也會有不同的文化和氛圍。有效溝通不止是語言交流，更多是資訊的交換。

Annie提到美國社交文化中的寒暄（small talk）是拓展人脈的第一步。掌握這項技巧，便可以在任何場景下快速與人熟識。寒暄話題可以是天氣或吃喝玩樂，比如周末做了什麼，哪間餐廳好吃。但具體也要因人而異，投其所好。遇到對方感興趣的話題可以深入，如果對方明顯表現出不感興趣就不要繼續。另外，切記不要觸碰隱私。

高名彥坦言，他在美國讀博士期間遇到很多挫折，一路並不是直線向上，而是像過山車一樣有上有下波折成長。在低谷的時候要自己想辦法走出來，或者向他人尋求幫助。

Constance補充說，每個人都自己的優點和死角，要一直保持思想開明，並且要學會與別人合作。

大部分科技營學員都在讀高中或大學，他們都有出國讀書的想法，但因為種種原因沒有下定決心，或者不知道要如何實現。

Frank建議大家勤奮收集資訊，多問別人的經驗。高名彥認為，如果出國越早準備越好。而且來到美國讀書也並不是終點，因為人生不同階段都會有對未來的迷茫，應該不斷發掘自己的可能性。

矽谷 輝達 舊金山

上一則

科技營講座 介紹留學生涯規畫

下一則

民主社會主義者潘正義 獲裴洛西背書

延伸閱讀

旅客數仍輸疫前 加州聖荷西機場擬增航班刺激旅遊

旅客數仍輸疫前 加州聖荷西機場擬增航班刺激旅遊
聖荷西大型醫院計畫開始公眾審查 將提供419個重症病床

聖荷西大型醫院計畫開始公眾審查 將提供419個重症病床
加州首例 聖荷西允屋主單獨出售ADU

加州首例 聖荷西允屋主單獨出售ADU
聖地牙哥興建遊民住屋停滯 州府千萬撥款多轉聖荷西

聖地牙哥興建遊民住屋停滯 州府千萬撥款多轉聖荷西
聖荷西區域醫療中心 續提供急救服務

聖荷西區域醫療中心 續提供急救服務

熱門新聞

創投家薩克斯在共和黨全代會上，強烈抨擊他住家所在的舊金山面臨的嚴峻問題。(圖取自薩克斯臉書)

億萬富豪批民主黨把金山治理成「化糞池」

2024-07-18 12:50
灣區CNBC電視台報導這宗房地產騙局。 (灣區CNBC電視截圖)

灣區高科技主管被騙40萬購屋頭款 收2封催款電郵揪騙徒

2024-07-24 02:20
海畔卡美爾的Misiôn de San Carlo Borromeo福傳教堂。 (谷歌地圖)

北加州富裕又安詳小城海畔卡美爾 6成居民不想設地址

2024-07-18 18:48
位於庫比蒂諾的蘋果總部。 (谷歌地圖)

蘋果再砸5千萬建400間可負擔住房 計畫預計2年完工

2024-07-18 18:26
政治專家認為，紐森堅定支持拜登繼續參選，所得的回報將大於風險。（美聯社）

紐森為何堅持力挺拜登 CalMatters：爭取未來總統提名

2024-07-21 02:20
唐先生出於好奇，自己登入系統嘗試操作。不知道什麼原因，盤面突然一瀉千里，投入的資金瞬間幾乎清零。此為示意圖。(取自Unsplash)

灣區華人遇加密貨幣騙局 資金瞬間清零

2024-07-17 14:55

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入