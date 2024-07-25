矽谷科技營參加AI Talk 4講者來自台灣

矽谷科技營參加AI Talk，講者包括Zoom硬體合作經理Constance Liu、Clever Health Plan的高級策略與營運分析師Annie Lin、應用材料營運經理Frank Chen、以及輝達工程師高名彥。（記者葛歆睿／攝影）

舊金山 世界日報與台灣聯合報系有行旅聯合舉辦的的矽谷 科技營23日來到位於聖荷西的Zoom總部，參加由Zoom硬體合作經理Constance Liu為他們安排的AI Talk。講者除Constance本人以外，還有Clever Health Plan的高級策略與營運分析師，應用材料（Applied Materials）營運經理Frank Chen，以及輝達 工程師高名彥。

四位講者都來自台灣。他們向學員們簡單介紹了自己從求學到工作的經歷。他們雖然專業背景不同，又在人生的不同階段來美，但都不約而同地強調，與人溝通交流和表達自己的重要性，鼓勵學員們在學校時開訓練自己。

Frank指出，在美國工作需要與來自各個國家、不同文化背景的人接觸，不一定所有人的母語都是英語。另外，不同產業也會有不同的文化和氛圍。有效溝通不止是語言交流，更多是資訊的交換。

Annie提到美國社交文化中的寒暄（small talk）是拓展人脈的第一步。掌握這項技巧，便可以在任何場景下快速與人熟識。寒暄話題可以是天氣或吃喝玩樂，比如周末做了什麼，哪間餐廳好吃。但具體也要因人而異，投其所好。遇到對方感興趣的話題可以深入，如果對方明顯表現出不感興趣就不要繼續。另外，切記不要觸碰隱私。

高名彥坦言，他在美國讀博士期間遇到很多挫折，一路並不是直線向上，而是像過山車一樣有上有下波折成長。在低谷的時候要自己想辦法走出來，或者向他人尋求幫助。

Constance補充說，每個人都自己的優點和死角，要一直保持思想開明，並且要學會與別人合作。

大部分科技營學員都在讀高中或大學，他們都有出國讀書的想法，但因為種種原因沒有下定決心，或者不知道要如何實現。

Frank建議大家勤奮收集資訊，多問別人的經驗。高名彥認為，如果出國越早準備越好。而且來到美國讀書也並不是終點，因為人生不同階段都會有對未來的迷茫，應該不斷發掘自己的可能性。