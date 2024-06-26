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州政府相救 金山學區大裁員延後1年

編譯林思牧／綜合報導
舊金山聯合學區2024-2025學年的預算大致定案，因為州政府出手援救，所以這次沒有大批裁員行動。（美聯社）
舊金山聯合學區2024-2025學年的預算大致定案，因為州政府出手援救，所以這次沒有大批裁員行動。（美聯社）

舊金山聯合學區2024-2025學年的預算大致定案，因為州政府出手援救，所以這次沒有大批裁員行動。但州政府在2025-2026年度不會再施救，到時候可能有500多個全職工作會被裁撤。

舊金山學區目前有4萬8000名學生，比起十年前少了1萬人。由於州政府給的教育經費是根據學生人頭來發的，學生減少代表經費減少。下學年度的預算大致定案，開支為13億元，比州府給的教育經費多出1億4850萬元。

由於舊金山學區的赤字很大，州政府5月已經指派審計督察(fiscal monitors)來監管預算，如果督察對預算不滿意，可以否決教委會的決定。目前督察似乎對新預算覺得可以接受，州政府會從準備金(reserves)中抽錢濟助，但已表明這是最後一次伸出援手。

督察之一的杜雄 (Elliott Duchon)指出，學區的財務前景不看好，未來將有大幅預算刪減，工作職位也會大幅刪減。預期2025-2026學年度必須減少1億1300萬元的開支。加州有許多學區跟舊金山學區面臨類似的窘境，生育率降低代表學生人數逐年下降，這個基本的問題沒有輕易的解決之道。

減少開支的重要方式之一是裁員，2025-2026年度預期有534個全職的教職員工作會被裁，另外還會停止一般教育交通車(general education transportation)，特殊教育撥款(special education funding)會減少1000萬元。另外，2026-2027年度還要再裁82個職位，好能再節省1300萬元。

學區發言人杜尼克(Laura Dudnick)指出，關於裁員的細節，到12月情勢會比較明朗，到時候教委會要做出哪些學校將會關閉，哪些學校將會合併的決策。學生家長對哪些學校會被關閉至為關心，如果家附近的學校被關閉，送孩子上下學會成為費時、費錢、費力的事。

教師工會當然對裁撤老師之舉不高興，工會領導人指責學區和教委會沒有及早看清局勢、預做準備，才會落到今日的窘境。

學區 預算 舊金山

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