請問專家／憂鬱症不僅僅是悲傷？

黃若英醫師。（El Camino Health提供）

黃若英醫師（Alison Hwong，M.D.，PhD）

現任加州大學舊金山分校（UCSF）和舊金山退伍軍人醫院(VA Palo Alto)的精神科臨床教授。哈佛大學醫學院醫學博士和健康政策學博士，在UCSF完成成人精神病學住院醫師，並於UCSF National Clinician Scholars Program進行博士後研究。她的研究專注於患有精神疾病人群面臨的健康不平等。

問：什麼是憂鬱症 ？憂鬱症的症狀有哪些？

答：從陳先生的個案說起。陳先生說，自從他的妻子兩年前去世以來，他就感覺不像自己了。「我睡眠不好，精力低落，不想再出門了。我覺得自己成了孩子們的負擔。」這是正常的老年狀態嗎？還是正常的喪偶哀傷？還是陳先生可能有憂鬱症呢？

每個人都有悲傷的時候，但憂鬱症不僅僅是悲傷。憂鬱症是持續兩周或更長時間出現幾種症狀，它可能導致工作、學校以及與朋友和家人相處方面出現嚴重問題。人們無法輕易擺脫憂鬱症，他們需要尋求支持來應對憂鬱症。

一些要注意的症狀包括睡眠變化、食欲變化、精力低落與朋友和家人疏遠、感到內疚或失去希望、注意力不集中，有時還可能增加對酒精或其他藥物的使用。比較嚴重的憂鬱症患者甚至有輕生的念頭，覺得不值得繼續活著。並非每個人都會出現所有這些症狀，而且有幾種不同類型的憂鬱症。

憂鬱症患者健康問卷-9（PHQ-9）是用於憂鬱症篩查的問卷，El Camino Health華人 健康促進計畫的網頁上有英文、簡體字，繁體字等三個版本：https://tinyurl.com/32c6r53u

我在診所主要看的是老年人，老年人患憂鬱症很常見。多達五分之一的老年人患有憂鬱症。但是與兒童和年輕人相比，老年人的憂鬱症可能表現不同。憂鬱症在不同的文化背景或社區中也可能呈現不同的表現。患有憂鬱症的老年人可能發現他們的記憶力變差，身體上可能也會出現像背痛、 胃痛、或頭暈等症狀，他們常常覺得想哭，有時候又覺得麻木，沒有感覺，也有可能覺得自己是別人的負擔。

問：憂鬱症為什麼會發生？

答：有幾個因素可能導致人們患上憂鬱症。遺傳是其中之一，因此家族中有憂鬱症病史會增加你患憂鬱症的風險。有患有憂鬱症的父母或祖父母會使你患憂鬱症的風險加倍。此外，大腦中的神經傳遞物質失衡似乎也會導致憂鬱症。患有慢性疼痛、癌症、心臟病和其他身體健康問題的人，患憂鬱症的機率較高。女性比男性更容易患憂鬱症，因此激素似乎也起著一定作用。

壓力和營養不良也與患憂鬱症有關。憂鬱症還有幾種類型：產後憂鬱症影響分娩後的女性；季節性情緒失調是在黑暗的冬季月份的一種憂鬱症。這些都涉及荷爾蒙變化和睡眠清醒周期的變化，也需要與一般的憂鬱症不同的治療方法。我想強調的是，憂鬱症不是意志力的問題，是有生物學基礎，我們可以看到患者在患有憂鬱症時大腦迴路看起來與正常時不同。

問：憂鬱症常見嗎？

答：憂鬱症非常常見。在2023年，29%的美國人一生中有過憂鬱症的經驗。而在2023年，有17.8%的人目前正患有憂鬱症或正在接受治療。新冠疫情期間，社交活動減少和孤獨感上升造成憂鬱症比率上升。憂鬱症可以影響到任何人，不管男女老少，或種族地域，憂鬱症是沒有界限的。美國有6.1%的亞太裔美人，過去一年中有15%的人有精神疾病。這超過了美國所有牙醫、高等教育教師和律師的總和。幸運的是，有很多有效的憂鬱症治療方法。

問：如何診斷憂鬱症?

答：如果你對自己或親人感到擔心，第一步是去看你的家庭醫生（PCP ，Primary Care Physician)。你可以告訴醫生你最近感覺不舒服，並擔心自己可能患有憂鬱症。就像他們可能會檢查高血壓或糖尿病一樣，會先從身體檢查和安排驗血檢查開始。驗血檢查可以幫助排除憂鬱症以外的醫療原因，如維生素缺乏或甲狀腺問題。他們還會問你有關你的心理和情緒健康等問題，以評估您的精神狀態。看診時如果家人朋友能陪著一起，由他們分享您的日常生活細節，對醫生的診斷也很有幫助。對於前述的病例陳先生，醫生需要首先排除憂鬱症的醫療原因，然後問他有關睡眠、食欲、精力和情緒的情況。

問：憂鬱症的治療方法有哪些？

答：憂鬱症有幾種有效的治療方法，包含藥物，心理諮詢和自我照顧或行為改變。這些是輕度至中度憂鬱症最常見的治療方法。如果病情嚴重，可能需要入院治療。對於嚴重的憂鬱症，如果這些治療方法無法改善，我們還有不同種類的電刺激治療大腦迴路。

最常見的用藥就是抗憂鬱性的藥物。這種藥物也有很多不同的種類，提供醫生不同的選項，如果一種藥不能改善，我們可以再試另一種。最常見的抗憂鬱症藥是「選擇性血清素再吸收抑制劑 （SSRI）。 血清素是大腦中與憂鬱症有關的主要神經傳導物質. 其他抗憂鬱症的藥物會影響不同的神經傳導物質像是正腎上腺素及多巴胺（SNRI、MAOI、TCA）。所以藥物治療不是一種藥治所有的症狀，而是要根據病人的情況和對藥物的反應而調整定製的。

第二類治療是心理諮詢。談話療法是一種與受過訓練的專業人士談論你的感受、思想和行為的方式。有些治療方法著重於解決問題，有些治療著重於理解你的思想、情感和行為是如何相互關聯。還有一種治療方式則是嘗試了解您家庭和童年時期成長環璄，以及這些經驗對您成人之後的影響。諮商師或治療師可以幫助你改變生活，並在沒有批判的情況下傾聽你。你可以一對一地與諮商師見面，根據問題而定，也可以夫妻、家庭一起。很多科學研究發現談話治療和藥物治療，對於治療憂鬱症都是有幫助的。

此外，另類或輔助醫學的療法對於憂鬱症也可能有幫助。有研究發現針灸、靜坐、太極、瑜伽和氣功都對憂鬱症有幫助。有一項大型的研究，發現病人接受抗憂鬱藥物治療的同時學習太極，顯示出大腦的變化，因此太極似乎有助於大腦形成健康的聯繫。我們也經常建議病人到戶外走走，接近大自然，曬曬太陽等等，都可以幫助情緒穩定和睡眠正常，加上規律的運動、均衡的飲食，和親人朋友共度時光等等。

這些就像凳子的三支腿支撐著憂鬱症的治療體系： 一支是藥物，另一支是心理諮商，第三支是生活方式和其他行為改變。

問：何時尋求專業幫助，去哪裡？

答：第一步是先找家庭醫生，在EL Camino Health我們的心理健康 有門診、心理諮商和藥物治療，以及通過心理健康和成癮服務部(Mental Health and Addiction Services)提供住院治療。

網站上有華人健康促進計畫提供的心理健康資源。社區中有美國華裔精神健康聯盟提供不同語言的互助小組， 還有一個新的精神危機熱線988，平常有緊急狀況我們打911找警察，如果有精神健康上的緊急狀況，可以撥打988，這是全國性的電話，在全美各地都可以通用。

華人健康促進計畫提供心理健康視訊講座系列，五月主題是 憂在心頭口難開: 如何和親友溝通心理健康的話題，由臨床心理師李偉倩博士主講。5/14（週二），傍晚5:30 至 7:00舉行，網路報名: www.elcaminohealth.org/chi-events

黃若英醫生講座和其它心理健康視頻: www.elcaminohealth.org/chivideos

心理健康加油站 : www.elcaminohealth.org/chi-emotional-wellbeing

本專欄由El Camino Health華人健康促進計畫提供。誠摯感謝馮振中醫師及夫人馮金如瑾慷慨贊助本專欄。