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柏克萊加大法學院10日畢典 吵鬧落幕

編譯組／綜合報導
柏克萊加大今年整個學年，法學院一直是爭議地點，騷亂延續到10日的畢業典禮。(圖取自柏克萊加大法學院臉書)
柏克萊加大今年整個學年，法學院一直是爭議地點，騷亂延續到10日的畢業典禮。(圖取自柏克萊加大法學院臉書)

柏克萊加大今年整個學年，法學院一直是爭議地點，涉及以色列與哈瑪斯戰爭的立場與行動，還有言論自由的界線。這樣的騷亂延續到10日畢業典禮，692名學生在一場吵鬧儀式上、領取畢業證書。

「舊金山紀事報」報導，柏克萊加大法學院畢業典禮開始時，一名演講人提出警告，任何形式的干擾都是不可接受且不被容忍。然而，當法學院院長切默林斯基(Erwin Chemerinsky)宣布儀式開始時，警告就被忽略。數名學生默默站立起來、背對著切默林斯基，脫下黑色長袍，顯示白色襯衫上的「UC Divest」字樣。

其中一名學生是阿法納(Malak Afaneh)，她曾在4月成為全國頭條新聞，當時在慶祝即將畢業晚宴的切默林斯基與法學教授費許(Catherine Fish)家後院，開始宣讀抗議加薩戰爭的演說。費許試圖從她手中奪走麥克風、切默林斯基要求她離開。這起事件影片在網路上流傳，引發有關言論自由界線的討論。

雜誌「紐約客」(New Yorker)與其他人探究此事，切默林斯基則以題目「沒人有權在我家抗議」(No One Has a Right to Protest in My Home)發文。

去年10月，法學教授索羅門(Steven Davidoff Solomon)指責學生團體拒絕邀請支持猶太復國主義演講者，此為違反猶太主義。他在「華爾街日報」評論文章向律師事務所提出大膽建議：「不要雇用我的反猶太法律學生。」

由柏克萊加大法學院學生組成的巴勒斯坦正義組織曾於2022年8月通過章程，表示他們不會接待支持猶太復國主義演講人，這些演講將以色列描述為猶太國家，並將支持抵制以色列製造商品。這個章程獲得法學院9個組織的支持。

去年11月，有猶太復國組織提出訴訟、控訴柏克萊加大法學院允許宣揚反猶太主義。今年3月，共和黨控制的眾議院勞動委員會宣布，對柏克萊加大的反猶太主義指控進行調查。

所有開放性傷口，都在畢業典禮儀式上流血。

畢業典禮進行時，當切默林斯基介紹教授與副檢察長普雷洛加(Elizabeth Prelogar)時，有群眾站起來高呼：「自由巴勒斯坦」，也有觀眾發出噓聲，在普雷洛加演講時，示威者繼續高喊口號。

有私人保全走近示威者，情況冷靜下來。當學生們走向舞台時，切默林斯基向學生頒發畢業證書，並與他們握手擁抱，隊伍順利進行。然而，阿法納在歡呼聲走上台時、展開了巴勒斯坦國旗。

柏克萊加大 猶太 巴勒斯坦

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