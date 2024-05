柏克萊加大法學院10日畢典 吵鬧落幕

柏克萊加大今年整個學年,法學院一直是爭議地點,騷亂延續到10日的畢業典禮。(圖取自柏克萊加大法學院臉書)

柏克萊加大 今年整個學年,法學院一直是爭議地點,涉及以色列與哈瑪斯戰爭的立場與行動,還有言論自由的界線。這樣的騷亂延續到10日畢業典禮,692名學生在一場吵鬧儀式上、領取畢業證書。

「舊金山紀事報」報導,柏克萊加大法學院畢業典禮開始時,一名演講人提出警告,任何形式的干擾都是不可接受且不被容忍。然而,當法學院院長切默林斯基(Erwin Chemerinsky)宣布儀式開始時,警告就被忽略。數名學生默默站立起來、背對著切默林斯基,脫下黑色長袍,顯示白色襯衫上的「UC Divest」字樣。

其中一名學生是阿法納(Malak Afaneh),她曾在4月成為全國頭條新聞,當時在慶祝即將畢業晚宴的切默林斯基與法學教授費許(Catherine Fish)家後院,開始宣讀抗議加薩戰爭的演說。費許試圖從她手中奪走麥克風、切默林斯基要求她離開。這起事件影片在網路上流傳,引發有關言論自由界線的討論。

雜誌「紐約客」(New Yorker)與其他人探究此事,切默林斯基則以題目「沒人有權在我家抗議」(No One Has a Right to Protest in My Home)發文。

去年10月,法學教授索羅門(Steven Davidoff Solomon)指責學生團體拒絕邀請支持猶太 復國主義演講者,此為違反猶太主義。他在「華爾街日報」評論文章向律師事務所提出大膽建議:「不要雇用我的反猶太法律學生。」

由柏克萊加大法學院學生組成的巴勒斯坦 正義組織曾於2022年8月通過章程,表示他們不會接待支持猶太復國主義演講人,這些演講將以色列描述為猶太國家,並將支持抵制以色列製造商品。這個章程獲得法學院9個組織的支持。

去年11月,有猶太復國組織提出訴訟、控訴柏克萊加大法學院允許宣揚反猶太主義。今年3月,共和黨控制的眾議院勞動委員會宣布,對柏克萊加大的反猶太主義指控進行調查。

所有開放性傷口,都在畢業典禮儀式上流血。

畢業典禮進行時,當切默林斯基介紹教授與副檢察長普雷洛加(Elizabeth Prelogar)時,有群眾站起來高呼:「自由巴勒斯坦」,也有觀眾發出噓聲,在普雷洛加演講時,示威者繼續高喊口號。

有私人保全走近示威者,情況冷靜下來。當學生們走向舞台時,切默林斯基向學生頒發畢業證書,並與他們握手擁抱,隊伍順利進行。然而,阿法納在歡呼聲走上台時、展開了巴勒斯坦國旗。