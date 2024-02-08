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灣區學校媒體課 教學生辨別網路真偽

編譯組／綜合報導
灣區學生開始在課堂上學習如何辨別網路世界裡的真偽。 （美聯社）
灣區學生開始在課堂上學習如何辨別網路世界裡的真偽。 （美聯社）

信使報（Mercury News）報導，灣區學校正在逐步開設有關媒體素養的新課程。該課程是一項新法律的預演。法律要求全州學校向從幼兒園到十二年級（K-12）的所有學生教授如何辨別網路世界裡的真偽。

AB 873法案指示加州教學質量委員會在下一次修訂課程框架時，將這一內容納入四個核心科目：英語語言藝術、科學、數學、歷史和社會科學。

州眾議員伯曼（Marc Berman）在目睹了網上廣泛流傳的 COVID-19 疫苗和選舉舞弊的錯誤信息後，撰寫了第 AB 873 號法案。法案在兩黨的支持下獲得通過，沒有遭到外部團體的強烈反對，並於1 月1日生效。

他說：「社會上很多人真的相信了這些在網上傳播得如此迅速、如此輕易的謊言。」

研究表明，許多學生很難辨別網絡上的事實與虛構。史丹福大學（Stanford University）2019年的一項研究中，96%的受訪高中生僅憑網站的表述來判斷一個氣候變化網站，而沒有考慮其支持者化石燃料行業，為何會影響網站的可信度。52%的人認為，一段聲稱在2016年民主黨初選期間塞選票模糊視頻是選民舞弊的真憑實據，而只要在線搜索一下就能找到揭穿這段視頻的文章。

「我們給了他們工具，卻沒有給他們指導，誰會受到傷害？他們都受傷，女孩和男孩都受傷了。這改變了他們的生活，」「現在就進行媒體掃盲 」組織（Media Literacy Now）的執行長麥克尼爾（Erin McNeill）說該組織是一個倡導新法律的無黨派全國性組織。

麥克尼爾說，孩子們接觸的網絡內容越多，他們就越有可能出現心理健康問題、遭遇網絡欺凌，甚至遇到試圖激化青少年思想的團體。

加州是繼德拉瓦州、新澤西州和德州之後，第四個強制要求 K-12 學生接受此類教育的州，但推廣的速度會很慢。不過，一些學區已經開始提前將媒體素養課程納入課堂。

並非所有家長都贊同這一計畫。家長活動家、保守派公共政策智囊團加州政策中心教育政策副總裁克里斯滕森（Lance Christensen）說，如果沒有全州範圍的課程或適當的實施，許多教師將沒有能力處理困難的對話，擔心教師會讓自己的偏見左右媒體素養課程。

加州 新澤西州 史丹福大學

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