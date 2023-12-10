洛斯阿圖基督教學校採專業閱讀體系 助克服讀寫障礙

普通學生和讀寫支持項目學生一同上藝術課。（記者徐蓓蓓／攝影）

洛斯阿圖基督教學校是坐落在洛斯阿圖山腳下的一所K-8教會學校。從創校之初，除了追求卓越外，這就是一所服務精神與包容性的教育機構。42年來，除了一般私立學校教育，學校也有特殊的「讀寫障礙支持項目」，幫助了無數焦慮的家庭和孩子，幫助孩子實現成長。

讀寫障礙是一種與閱讀困難有關的學習障礙，其原因是難以辨別言語聲音，及學習言語聲音語音和字詞之間的關係，是大腦中處理語言的區域出現個體差異造成的。加州 州長紐森 小時候就曾經有讀寫障礙。

讀寫障礙並非由智力、聽力或視力問題引起。大多數由讀寫障礙的孩子可以通過輔導或專項教育取得進步。但目前絕大多數私立學校並不提供特殊需求的教育服務，而公立學校的特殊需求教育很多時候並不區分具體需求，沒有專門針對性的項目。

與讀寫障礙相伴的，常常是來自周圍環境的隱形歧視 和因此產生的其他社交方面的障礙。洛斯阿圖基督教學校校長黃以祥（David Huang）指出，只要有提供合適的工具加上正確的方法導引，大多數有閱讀障礙的孩子可以通過專門的輔導取得進步，也可以和同齡正常孩子共同成長。

中學部學生正在上課。（記者徐蓓蓓／攝影）

研究表明，早期評估和干預，對於讀寫障礙可以獲得最好的效果，所以洛斯阿圖基督教學校有採用專業的Wilson閱讀體系，可以在幼兒園或一年級時就發現學生是否有讀寫障礙。然後根據嚴重程度提供不同水平的干預和支持。例如，在學習時通過多感官教學，不僅鼓勵看和聽，還鼓勵學生通過拍手來加深對語音的記憶。

普通學生和讀寫支持項目學生一同上體育課。（記者徐蓓蓓／攝影）

情感支持在幫助孩子克服讀寫障礙方面也很重要。走進這所學校，隨處看到的都是笑臉，小朋友看到訪客都會友好的打招呼，還會誇獎人。課堂上，孩子們也是很自然地積極發言，氣氛活躍。

就讀讀寫支持項目的學生除了在閱讀、寫作等需要支持的科目會單獨上課，其他時候都會和一般項目的學生一起上課活動，在學業和社交方面並沒有太大區別。而據黃以祥介紹，不少孩子在讀寫水平提升後，也會直接轉入一般項目就讀。

黃以祥記得曾經接待過一位絕望的家長，因為孩子有讀寫障礙，幾乎一年級要讀不下去。來的時候家長還是難以接受的說：「怎麼可能才一年級就讀不了呢？」這個孩子各方面都很聰明，可是因為讀寫問題，學校的成績單非常糟糕。

家長只看到成績單，而孩子因為成績不好非常沒有自信，也沒有學習的動力。但是在獲得讀寫方面正確方法的引導和支持後，兩年後這個孩子開始喜歡閱讀、寫作和講故事。孩子的進步如此之大，家長欣喜之餘，居然開始考慮要尋找競爭性更強的中學。

黃以祥強調，學術上的優秀是非常重要的，但那並不是全部。在健全人格的基礎上，促進學生全面發展，讓個體生命潛能得到發揮才是最重要的。