洛斯阿圖基督教學校 校長黃以祥用巧思培養學生同理心

黃以祥說，有一些亞裔家長會過度注重成績，然而成績並不是教育的全部。（受訪者提供）

初到美國的黃以祥，英文並不流利，也想念從小生長的台灣。國中的他，要像一個小學生一樣開始學習英文的拼讀和發音，十分艱難。好在他想到可以看電視節目幫助學習。低齡小朋友喜歡的「芝麻街」、「神奇校車」節目都是他用來學習的好辦法。

這段特殊的經歷和從小在教會服務的經歷，都讓黃以祥對每個人都可能面臨別人無法理解的困難，有了深刻的感受。他在大學學習兒童和青少年發展，畢業後本打算從事教會工作，卻並不順利。但回想起來，他說，是上帝引領他走上教育的道路。

大學畢業後的黃以祥不願再依靠父母，一邊在學校教小朋友，一邊還在讀兩個碩士學位，非常艱辛卻樂在其中。他認為0至5歲和12至16歲是最為有趣的兩個年齡段，可以看到小朋友身心的快速發展和變化。

在大學畢業後第一份工作的時候，有一位小朋友因為滑雪摔倒、腿部骨折，打上石膏，行動不便。好動的小朋友很難接受，情緒不好。除了安慰小朋友外，黃以祥想到帶領所有小朋友一起做一個遊戲，來更好的理解這個狀況。

在遊戲中有的小朋友戴上眼罩、有的戴上耳機、有些要求不要走動。遊戲進行了一段時間後，小朋友發現原來看不到的感覺是這樣的，聽不到和不能走動也一點也不有趣。在後來的教學生涯中，他也嘗試過讓學生試著看著鏡子中的影像或是右手換左手寫字，體會閱讀或書寫困難學生的感受。

黃以祥說，有一些亞裔 家長會過度注重成績，然而成績並不是教育的全部。同理心的培養是全人教育的一個很重要的部分。