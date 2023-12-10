過動不是孩子的錯 家長須耐心理解、陪伴他們

找到過動症孩童喜歡的興趣，順著興趣開啟孩童對事物的專注，此為示意圖，非案件當事人。（記者孫愛薇／攝影）

根據聯邦疾病防治中心（CDC）統計，全美約有13%的12至17歲兒童被診斷患有「注意力不足過動症」（Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD），6至11歲患有過動症的兒童比率則為10%，且比率仍不斷地上升。矽谷灣區 近年來有不少新移民家庭正面臨孩子進入教育求學階段，有些父母直至此時才發現自己的孩子可能有特殊需求，患有過動症、自閉症或閱讀障礙等，這些精神症狀其實也是現代文明病的一種，該如何面對孩子的特殊需求，如何擺脫亞洲式的填鴨打罵式教育，也是當代矽谷灣區父母的人生課題。

住在矽谷南灣的家長黃太太，家中孩子多年前被診斷為「注意力不足過動症」（ADHD）。她完全不知道過動症是什麼，也認為男孩子調皮很正常，孩子小學一年級時雖有老師提醒她，孩子可能有過動症狀，但她仍沒注意到過動症的嚴重性，中間一度讓孩子遭受學校或社會的誤解對待，直到確診過動症才恍然大悟。她極力呼籲育有過動兒的家長，及早診斷治療，要多了解自己的孩子及他們行為背後的意義，才能與孩子的特殊需求和平共處。

黃太太的小孩從小就活潑可愛好動，這本是一件正常的事情，但小學一年級的老師某日卻突然提醒她，小孩可能有過動傾向。她說：「老師提醒後，自己也研究了一下，覺得小朋友才國小，很多男孩子都很活潑、停不下來，過動症的界線感覺很模糊。」雖然老師提醒她了，但黃太太仍沒有採取相關行動。

•老師提醒 才就醫檢查

後來因為搬家，換了另一間學校，老師再次提醒黃太太帶孩子去做過動測驗，此時，黃太太才警覺到孩子可能真的有過動症，才開始安排去做相關的檢查。經過醫院提供給老師與家長的問卷，以及治療師觀察完孩子的行為後，最終確診孩子的過動症，其中包含注意力不集中的症狀。

注意力不集中，指的是小孩沒有辦法很長時間的集中注意力，嚴重時會影響到孩子在課堂上的表現。黃太太說：「小孩還小的時候，家裡不在意他的過動行為，等小孩成長到中學、高中時，過動症對生活衝擊就開始浮現，學業成績深受影響。」

等孩子長大，黃太太才意識到過動症也隱隱約約對孩子幼小的心靈造成不少傷害。她說：「過動症小孩無法像一般小孩乖乖坐著，過動症小孩愛動、無法靜下來，孩子小學時，很常被抓去校長室，幾乎每周都要去校長室報到好幾次。」

她說：「孩子愛動、愛說話、不專心，老師也常說無法容忍這些行為，但這些行為不是孩子的錯。孩子常被送到校長室，也間接導致他更不喜歡學習，影響他與老師的關係，傷害他的內心。」

當時黃太太因為與先生兩人都忙著事業，並沒有認真研究過動症帶來的社會性傷害，頂多只有在孩子過動時，忍住不責怪小孩，但沒有想到會影響孩子的社交。黃太太說：「要了解過動症孩子的行為，想辦法和他相處，而不是責怪他停不下來。」

•參與學校的504計畫

黃太太一路走來比一般家長辛苦，她分享幾個過動症小孩的照顧重點。第一，與學校及老師合作，由醫院出示診斷證明，並參與學校對特殊需求孩童開啟的504計畫。她說，504計畫是讓有特殊需求的孩童就學時，能更順利進入學習環境的輔助措施。

黃太太說，家長也要為孩子發聲，替孩子爭取權益，「老師不一定會耐心對待特殊需求的小孩，家長必須要與學校、老師充分溝通孩子的狀況，並了解學校的態度。」

黃太太說，第二，家長也要對過動症做充分的研究與了解。她說，她與先生當時就是不夠了解過動症，也不了解小孩的狀況，才會延誤確診治療，讓小孩內心受傷。

第三，一定要對孩子非常有耐心。黃太太說，必須從過動症中，找出和孩子相處的方式，「許多亞裔 父母特別在意成績，過動症小孩學業上無法集中精神，很難達到亞裔父母追求的好成績，父母應該要放下成績的要求，尤其是不要要求孩子一直刷題、寫參考書、補習，要找到孩子的興趣，然後一起培養興趣。」

最重要的一點，就是要注重孩子的心理層面。黃太太說，自閉症或過動症相關的孩子，情緒上比較容易有憂鬱、焦慮的狀況，家長多加留意孩子的情緒，讓孩子的情緒更能在穩定中成長。