請問專家／認識睡眠呼吸暫停症

Tony Masri, MD: 神經內科和睡眠醫學科的專科醫師。（El Camino Health提供）

Tony Masri, MD: 神經內科和睡眠醫學 科的專科醫師，畢業於俄亥俄州托萊多大學醫學院，在凱斯西儲大學完成了神經學住院醫師培訓，並在史丹福睡眠中心完成睡眠醫學研究員的培訓，目前是El Camino Health睡眠中心主任。

問：什麼是睡眠呼吸暫停症（Obstructive sleep apnea, OSA）？

答：正常呼吸透過鼻子吸入和呼出。但當喉嚨後部肌肉 攤陷下來時，大腦會發出信號，要求深呼吸。這個信號可以提高血壓 和心率，收縮呼吸肌肉，引發心臟加速，甚至導致血管發炎升禍。最後呼吸通道打開，允許正常呼吸。

問：如何診斷睡眠呼吸暫停症？

答：病人可到睡眠中心做睡眠測試。例如在El Camino Health睡眠實驗室中，病人做睡眠測試時，我們會嚴格監測他的生理指標，包括呼吸模式、心跳變化、血氧變化和腦波活動。如果出現呼吸暫停情況，會看到血壓上升、血氧水平下降，因為大腦試圖通過提高血壓得到更多氧氣；發炎指數也會升高，炎症可以影響胰島素。血氧下降到極低水平（正常值為96，可以降至60），可能影響大腦功能，隨著時間推移，心臟肌肉也會變衰弱。

我們測量每小時內會發生幾次睡眠呼吸暫停，如果每小時少於五次，算正常範圍，五到15次，算是輕度。如果每小時逾30次，則被認為是嚴重睡眠呼吸暫停症。

問 ：睡眠呼吸暫停症多普遍？什麼樣的人群容易有睡眠呼吸暫停症？

答：約10%的人有睡眠呼吸暫停症，通常未經診斷。睡眠呼吸暫停症和高血壓息息相關。如果有睡眠呼吸暫停症，四年內得高血壓機率比一般人高15倍。如果有中度睡眠呼吸暫停症，一定要去治療睡眠呼吸暫停症，要不然會得高血壓，更別說嚴重睡眠呼吸暫停症，因為每次睡眠呼吸暫停，你的血壓都會升高。

有中風、高血壓病史或正在服用多種降壓藥物的人，有更高的睡眠呼吸暫停症風險；心臟衰竭和心房顫動患者風險也升高。睡眠呼吸暫停症和高血壓通常共存，會增加中風風險。患有中度睡眠呼吸暫停症的人，4年內患高血壓可能性要高出三倍。

問：睡眠呼吸暫停症如果不治療，對健康有何危害？

答：未經治療的睡眠呼吸暫停症可能導致心律不整、胃灼熱、高血壓和心房顫動。心臟有四個腔室，左心房的心壁上有電流線路，睡眠呼吸暫停會給左心房帶來的壓力，導致左心房肌肉伸展和電流的變化。如果有未經治療的睡眠呼吸暫停，即使你的心臟接受電擊，有兩倍的可能性繼續房顫。如果要進行消融或心臟房顫手術，而有睡眠呼吸暫停，強烈建議先治療睡眠呼吸暫停症。

問：睡眠呼吸暫停症有什麼症狀？

答：常見症狀包括

•響亮的打鼾

•旁人可觀察到的呼吸暫停（睡眠中呼吸停止）

•白天過度嗜睡、有些人睡了很久，還是想睡

•肥胖

•高血壓

•心房顫動

•特定的體徵，如窄小的下顎，上排牙齒是咬在下排牙齒的外面

問：是否有睡眠呼吸暫停症的篩檢方法？

答：篩查工具有“STOP”和“STOP BANG”，可根據打鼾、疲勞、觀察到的呼吸暫停、血壓、體重指數、年齡、頸圍 （大過 40 公分，或17 英寸）和性別等因素，來識別潛在的睡眠呼吸暫停症病例。

問：如何治療或改善睡眠呼吸暫停症？

有以下這些選項，你要是能幾個一起做，效果更好。

•睡眠呼吸器（CPAP，Continuous Positive Airway Pressure）： 最有效的治方法，副作用最少，且保險給付，。

•咬合器（Bite Guard）：戴在上下頜的咬合器，有效的程度約 50% 。

•減輕體重

•睡時墊高頭部: 把頭墊高的比腳高 10 英寸，也就是在以傾斜30 度左右的角度睡覺。

也有多種手術選項，但其效果有限。如鼻腔手術，（效果不大，可略微改善 10% －15%的效果）。軟組織手術（切除喉嚨後部的組織，不建議），還有把顎骨打開，並將其前移的顎骨手術。

有關睡眠呼吸器CPAP 的使用問題

問：怎麼使用睡眠呼吸器CPAP ？

答：睡眠呼吸器（Continuous Positive Airway Pressure），原理是使用加壓空氣來保持呼吸道開放。接受正確教育、選擇合適的面罩以及持續監控以確保成功使用，是非常重要的。傳統模型只會開處方並交給您一台機器，這並不理想，因為您可能不知道該如何使用它。

在El Camino Health，我們提供教育、訂製合適的面罩，並監控機器使用情況，協助解決使用問題。我們擁有呼吸治療師、睡眠技師，並遠程監控您的機器，查看您的使用情況。這也是為什麼我們的病人在使用睡眠呼吸器方面有高達70%至90%的成功率，而當有人只交給他們一台CPAP時，成功率僅為34%。這裡的成功意味著能夠使用，感到舒適，並且有良好的結果，因為CPAP應該提供100%的改善，這才是成功的目標。

問： 我用了睡眠呼吸器 以後，是不是就要用一輩子呢？旅行的時候怎麼帶？

答： 通常是，不過也視個別情況。如你一旦體重減輕或動手術，就可能不需要用。旅行時，可以隨身帶，因為它被視為醫療用品，不算額外行李。

問：在使用CPAP時感到胃部有多餘氣體正常嗎？

答：這可能發生，約10%情況。我們建議的一種方法是先降低壓力，然後慢慢加回去。另一種方法是稍微提高床頭高度，這樣也會減少胃裡的空氣。有時如果有胃灼熱或胃酸逆流，建議對其進行治療並與您的醫生討論。

問：我害怕戴上CPAP。如果它在我睡覺時停止供應氧氣怎麼辦？

答：沒有風險。即使機器關閉，您仍然可以自由呼吸。它不會停止空氣流動。

問： 為什麼我剛戴睡眠呼吸機，會感覺呼吸困難，是正常的嗎？

答： 你一直接受正壓的空氣進來，剛開始用呼吸會覺得比較困難，這很正常。但機器上有設置，在你呼氣的時候把壓力減低，這樣呼吸起來感覺比較方便。還有建議剛開始時設定比較低的壓力，然後再逐漸調高，這樣更容易適應。

問： 每晚睡眠呼吸機要戴幾個小時？睡午覺時需不需要戴？

答： 最少每晚四小時，但我建議六小時。午覺不一定要戴，但戴的話，午覺品質可能會好一點。

問： 如果感冒或者咳嗽的話 可以用這呼吸機嗎？

答： 可以。呼吸機有加濕作用，有助於緩解這些症狀。

問：我無法入睡，戴上CPAP後情況變得更糟。該如何處理？

答：在El Camino Health，我們處理不僅是睡眠呼吸暫停症，還有其他睡眠障礙，例如失眠。我們必須單獨治療失眠，以幫助您在佩戴CPAP時入睡。這種治療通常包括使用失眠藥物或認知行為療法。

問：是否應該定期監測睡眠呼吸暫停，以了解它是否已治癒？

答：建議定期監控，至少每年一次，或當出現重大變化，如體重增加或減輕了五磅或更多，或如果您接受鼻子或整個氣道的手術，則應與您的醫生再次咨詢。

El Camino Health睡眠中心（Sleep Lab）: 408-866-4070

睡眠呼吸暫停症和其它請問醫生的講座視頻: www.elcaminohealth.org/chivideos

有關「華人健康促進計畫」的課程和活動: www.elcaminohealth.org/chi-events

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本專欄由El Camino Health「華人健康促進計畫」提供，誠摯感謝馮振中醫師及夫人馮金如瑾慷慨贊助本專欄。