僅40.7%… 聖荷西辦公室回歸率差 全國第9低

聖荷西市區在全國員工返回辦公室率最低的地區中排名前十。（美聯社）

根據「聖荷西 焦點報」（San Jose Spotlight）報導，聖荷西市區在全國員工返回辦公室率最低的地區中排名前十。

根據設施安全公司Kastle最近的一項研究，聖荷西的員工返回辦公室率為40.7%，排名第九。聖荷西市區包括聖荷西、聖他克拉拉、桑尼維爾、庫比蒂諾和其他一些小城市。

聖荷西市中心協會（Downtown Association）首席執行長斯特丁克西（Alex Stettinksi）說，全國大多數市中心在辦公空間和住宅區之間缺乏足夠的平衡。

「就聖荷西的情況而言，我們有一些住宅樓，但還不夠多，」斯特廷斯基告訴「聖荷西焦點報」，「很多建築都是商業建築，如果人們不回來工作，它們就成了鬼樓。」

他說，Zoom和Adobe等市中心公司規定員工每周有三天在辦公室工作，這讓聖荷西市中心的活力大為改觀。

從歷史上看，辦公人員一直是市中心的主要經濟來源，他們帶來了銷售稅及餐館和其他與大型企業為鄰的小企業的收入的增長。全國各地的市中心區都落後於疫情 前的水平，但聖荷西和整個灣區都明顯落後於同類地區。

德州 （Texas）休士頓（Huston）的辦公樓員工回歸率最高，達到61%，其次是奧斯汀（Austin）、達拉斯（Dallas）和芝加哥（Chicago），分別為58%、55%和53%。聖荷西的北鄰舊金山的返聘率為 43.5%。

技術的進步（其中大部分是在矽谷開發的）使得上班族可以混合工作，在家裡和辦公室之間分配時間。

斯特廷斯基說，吸引上班族回到辦公室的方法之一，是舉辦更多的下班後活動，以此鼓勵他們留下來。城市數據顯示，Adobe、EY（安永會計師事務所）、埃森哲（Accenture）和資誠聯合會計師事務所（PwC）等大型企業在市中心雇傭了近兩萬名員工。因此，找到留住這些員工的方法對於將經濟恢復到疫情前的水平至關重要。

阿巴奇（Bijan Abachi）是Signia Hotel酒店旁邊的Bijian面包店和咖啡館的老板，他說如果未來幾個月沒有起色，他可能不得不關閉經營了15年的麵包店。他說，聖荷西並沒有幫助小企業，並補充說，除了人流量不足外，施工還使他商店附近的馬路和停車場被關閉，使情況變得更糟。

該市的市中心經濟進展報告承認，低辦公室回歸率對經濟產生了影響，高利率也抑制了房地產開發。