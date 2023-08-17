科技公司跨足教育 解決教師荒 開發線上課程、管理平台

矽谷小學生教學軟件一瞥。（記者徐蓓蓓／翻攝）

新學年伊始，關於灣區 教師荒的報導不絕於耳。除了提高實習和代課教師薪酬，政府試圖通過增加教師預備項目的資助，以及減免代課教師資歷要求等措施，來減緩教師的流失，然而效果卻不盡理想。新冠疫情 更是雪上加霜。據「華爾街日報」2022年6月的報導，根據勞動局的統計，大約30萬名公立學校教師和其他工作人員在2020年2月和22年5月間離職，幾乎達到了教職工總數的3%。

與此同時，人們開始把目光投向科技領域，尋求更多可行的替代方案。

疫情期間的居家令，讓很多人愛上了居家辦公，也讓很多人接受網路教學。雖然最初網路教學迫不得已，臨時使用Zoom，Google Meet這樣的會議軟件來上課。但隨著疫情的結束，出現了提供專業視頻課程幫助學校應對教師短缺的科技公司，如Coursemojo。

2023年才創立的Coursemojo，最早設定的業務範圍是網絡安全和動畫視頻。但很快看到教師荒孕育的商機，投身在線課程業務。創始人圖爾（Dacia Toll)有過運營學校的經驗。「好老師從來就不是均勻分布，特別是對於最需要他們的孩子們來說，」她說，「當我看到疫情期間有些特別好的老師是怎麼上網課的，我的思路就打開了。」

現在，聖荷西的學生可以通過Coursemojo上到遠在阿拉斯加、馬里蘭，德州還有全美其他地方老師教授的課程。「我知道這對學生來說不是最理想的情況，」聖荷西Alpha公立學校執行長海傑（Shara Hedge)表示，「但除非我們真的極大地改變了美國的教育 行業，我們可能都只能尋求此類解決方案。」

而剛剛獲得3800萬C輪融資的Swing Education，則是一家致力於優化代課教師資源配置的矽谷教育科技公司。聯合創始人鄧麥可（Mike Teng）曾經在學校和學區工作。他發現了學校對代課教師的大量需求，也通過接觸代課教師了解到代課過程本身艱辛。他意識到可以通過優化代課教師的招聘和匹配流程，讓更多的代課教師及時地站上講台。

在Swing Education的YouTube頻道，鄧麥可和共同創始人維斯瓦藍（Asha Visweswaran）分享他們如何致力於不斷優化軟件，讓成為代課教師的整個申請流程更簡單，快捷和順利。

目前，通過Swing Education申請成為代課老師，通過各種背景調查、接受崗前培訓，到匹配代課崗位、到達指定學校的全過程，都可以完全在線完成。Swing Education還全額報銷成功申請人的背景調查費用，公布資料顯示，僅僅2022-23學年，Swing Education就完成了超過100萬小時的代課老師配置。

除了上述課程和教師資源的配置，教育高科技還更多地出現在課堂內容本身。

例如，2011年開發的i-Ready在線應用可以測試中小學生閱讀和數學的水平，提供相應水平的學習內容，目前已被灣區中小學校廣泛應用。而Kahoot!則是基於遊戲形式的學習平台，目前據稱已經有超過10億用戶。常常被老師用來在課堂上激發學生學習興趣和參與度。ClassDojo是在線班級管理平台，老師可以通過這個應用來記錄和追蹤學生的行為規範，輔助課堂活動，歸檔學生資料和進行家校溝通。