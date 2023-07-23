請問專家／從病人角度看心臟測試

汪于欣醫師

汪于欣醫師（Cindy Wang, MD FACC）是心臟內科也是心臟影像檢測 專科醫師，畢業於New York Medical College，Montefiore Medical Center內科住院醫師培訓，California Pacific Medical Center心臟病 專科訓練，在史丹福大學醫療中心完成心臟超音波和心臟影像的專業研究。專長於超音波心動圖/介入性超音波心動圖（TAVR、Mitraclip）、心臟CT和MRI、瓣膜/結構性心臟病等。

心臟檢測是檢查心臟的哪些部分？

我們可以把心臟的不同功能，以房屋來作類比：有管道、電力和地基。心臟中的冠狀動脈，就像房子管道，心臟表面有很多小動脈，它們為肌肉提供營養，如果你心臟病發，它們會被阻塞。心臟的傳導系統，就像家裡的電力系統，我們可以藉此檢查不同類型的心律失常。房子的基礎是四個心房和心室，心臟的瓣膜就像心臟的門。瓣膜讓血液平穩地從一個區域流向另一個區域，並且不允許逆流。

最常見的心臟檢測

問：對於60歲以上的老年人，在年度檢查中應該請醫師安排做什麼樣的心臟測試？ 特別是對於常常心跳不規律的老年人。

答：年度健檢時，最常用的檢查是心電圖（EKG）。心電圖可以看到心臟電流的情形，可以告訴我們心律從哪裡開始，並查出不規律心跳的原因，這是我們通常第一個會用的檢查。一些不規則的心跳可能是額外的心跳（心房或心室過早收縮），或者有些可能更令人擔憂，如稱為心房顫動的心律不整。

問：如果常常有心律不整的情況，是不是表明心臟有問題？這種情況應該做什麼樣的檢查？

答：心律不整是指您的心臟常常重複有不規律的跳動。您的心臟會定期提前跳動。一般來講，這是指在正常的心跳裡有多跳一下的情況出現。那這時就要看這個不規律跳動的百分比占多少。您的醫師可以通過心電圖捕獲此內容。但如果在你做心電圖時沒有任何症狀，一般我們會做一個Holter監測，在您的胸口放個小貼片來監測您的心跳。如果您感覺到有不規律的跳動，你可以按一下按鈕，這樣我們就知道您在這時感覺到心臟跳動不對。

負荷測試

負荷測試(Stress test)也是心臟科醫師最常用來了解運動時心臟反應的測試。我們可以看到心率、血壓、心電圖的改變和心律不整的情形。在運動時，心臟會跳動得比較快、比較強，在這種情況，也可以看看到心血管有沒有阻塞。

在做測試前，病人需要暫時停用一些心臟藥物。測試時，你要穿運動服，在手臂上戴上血壓杯，胸前戴上電極貼片，然後在跑步機上運動，隨著陡度和速度改變，技術人員和心臟科醫師必須在旁監督。當你的心律達到最大預測心率的85%時，才算完成一個滿意的測試，護士會告訴你可以慢下來。在有些醫院也有腳踏車的選項。

跑步機負荷測試(treadmill stress test)在診斷問題的敏感性約為68%，特異性約為77%。特異性意味著我們做出診斷的準確性。但對於女性來說，敏感性和特異性甚至更低。醫師可能會添加其他類型的影像學檢查，以提高敏感性和特異性，例如將跑步機測試與超聲心電圖結合，那就成為負荷超聲心電圖。

負荷超聲心電圖(Stress Echocardiogram)：負荷超聲心電圖像跑步機負荷測試一樣開始，但之後會拍攝額外的超聲心動圖圖像。如果因為受傷或老年而不能運動，我們可以做化學測試，以注射藥物提高心率來模擬運動。對於負荷超聲心動圖，我們將使用一種稱為多巴酚丁胺(dobutamine)的藥物來增加心率和對心臟的需求。

核子負荷測試(Nuclear stress testing)：另外一種負荷測試名為心肌灌注成像(Myocardial perfusion imaging)，可以評估運動時及靜止時心肌中的血流量。當病人在跑步機上測試時，會以放射性同位素(radioactive isotopes)注入血液中來定位阻塞部位。和負荷超聲心電圖一樣，即使病人不能運動，仍可以使用藥物來執行負荷部分。

如果任何負荷測試顯示異常，我們會進行血管造影或左心導管插入術，以心導管進行手術，並使用染料來顯影動脈。

經胸部心臟超音波

經胸部心臟超音波(Transthoracic Echocardiogram，TTE)是另一種心臟測試。我們使用探頭放在病人胸前，透過超音波，對心臟內部進行成像，以評估心臟內部結構，包括心肌、瓣膜功能、估計的心壓等。其中一種常見的測量是左心室射血分數，是衡量心臟最大腔室強度的指標。

這種測試可以在沒有輻射暴露的情況下，以非侵入性的方式獲得心臟內部結構的大量資訊。如果病人體重較重，或行動困難，得到的影像也會受到限制。在某些情況下，我們可以使用特殊的心臟超音波探頭沿著食道向下拍攝心臟的深度照片。該測試稱為經食道心臟超音波(transesophageal echocardiogram，TEE)，通常在麻醉時進行。

另外一項較新的技術，是結合3D立體超音波(3D-echocardiography)來做這些心臟超音波。這些高解析度圖像可以幫助心臟科醫師更好地瞭解心臟結構的空間。

心臟電腦斷層掃描

心臟電腦斷層掃描(Cardiac Computed Tomography，或稱心臟「CAT掃描」)是另一種非侵入性觀察心臟結構的方法。它常在手術或手術前使用，以幫助外科醫師、介入心臟科醫師或電生理學家計畫病人的心臟手術。我們使用電腦斷層掃描血管造影來評估胸部血管的大小，動脈粥樣硬化(atherosclerosis）和動脈瘤（aneurysms）等其他疾病。心臟電腦斷層掃描可以對冠狀動脈提供詳細評估，例如斑塊或動脈粥樣硬化，並可以告訴我們阻塞的程度。有一項新技術可以通過評估血管中的血流，來提供有關阻塞是否很嚴重的訊息。因為做心臟電腦斷層，病人不需運動，因此我們無法評估運動對心臟的影響。

冠狀動脈鈣化分析指數

冠狀動脈鈣化分析指數(Coronary Calcium Score)是一種對心臟進行低劑量電腦斷層掃描，以評估冠狀動脈鈣化情況。動脈中的鈣化越多，斑塊或動脈粥樣硬化的程度就越高。非常低的輻射劑量，但因為是預防性，有些保險並不給付，但通常是負擔得起的。這個測試可以幫助心臟科醫師或家庭醫師判斷病人的風險，是否應該服用藥物以阻止斑塊進展。

例如，對於低密度脂蛋白膽固醇(LDL)超過190的病人，我們通常會開始使用他汀類藥物(statin)來治療。但很多人的低密度脂蛋白膽固醇在140至170之間的異常範圍，可能有或沒有其他心臟病的危險因素，這個測試可以幫助醫師決定是否需要開始治療。

問：台灣很多醫院可以做自費的健檢，包括電腦斷層掃描檢查。我們應該如何判斷是否承擔做檢查帶來的輻射風險？

答：這主要是個人的選擇。如果您有心臟病的風險因素，比如說中年及以上、糖尿病、高血壓 、家族史，您可以考慮這個檢查。在台灣，測試的費用會更實惠，可以讓您更好地瞭解自己的健康情況。如果您不確定，可以與您的醫師討論您的顧慮。

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本專欄由El Camino Health「華人健康促進計畫」提供，誠摯感謝馮振中醫師及夫人馮金如瑾慷慨贊助本專欄