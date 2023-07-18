華文教師研討會 後疫時代學AI

華文教師研習會與座談會與會者超過百人，老師們跟上時事學AI。(記者孫愛薇╱攝影)

北加州中文學校聯合會日昨在金山灣區 僑教中心舉辦2023年海外華文教師研習會結業式與座談會。今年教師研習會的源起「華語教學創意之旅：啟發創意，探索語言世界」，主題是「AI 與華語文教學的競合」。活動從11日至16日在中心舉辦，由國立台灣師範大學華語文教學系兼任教授蔡娉婷及助理教授邱詩雯共同策畫課程。課程內容豐針對後疫情時代如何調整課程，還有AI時事潮流，教導教師如何利用科技電腦系統，輔助華文教師在教程上進行更豐富的設計。

在結業式上，由金山灣區僑教中心莊雅淑主任頒發僑委會海外華文教師研習會結業證書，並感謝五位講師蔡娉婷、邱詩雯、高竹儀、單聖玲、李娜亞等所安排課程，兼具實用及多樣性，還因應時事設計AI課程，補助老師們在教學上更順利推展。

莊雅淑表示，在座談會上，與會的華語文老師有提到有關華文資源的問題。僑委會提供線上全球華文網，還有華文電子書與各種民俗影片，會置放在中心網站與臉書粉專，讓老師們做參考。另外針對學齡前家長部分，中心圖書館每個月有兩次華文故事時間活動。

中文學校聯合會卸任會長王婉君表示，感謝老師五天來帶領教師學習最新的科技，以及更多元的華語文備課方式。希望這次教學讓老師教課內容有所豐富，對新的學習有增加與幫助。

現任會長單聖玲感謝僑委會給中文學校聯合會這麼好的資源，以及兩位師大教授蔡娉婷及邱詩雯。她們在未來將會和聯合會有更多的合作。這是一個跨時空研討會。這五天實體課程之外，未來將會繼續和跟台灣海內的資源連結，後續有更多教育 資源合作。