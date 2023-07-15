科技寒冬？ 矽谷辦公室空置率又升
科技業裁員與財務緊縮已造成南灣辦公室空置率上升，導致聖荷西市中心與聖他克拉拉市成為灣區最疲軟的辦公室大樓市場。
根據「世邦魏理仕」(CBRE)最新報告，2023年第二季度4-6月南灣辦公室空置率為18%，第一季度空置率為15.5%。報告指出，辦公室大樓市場於2023年第二季度持續呈下滑趨勢。報告將南灣定義為聖他克拉拉縣與佛利蒙-紐華克(Fremont-Newark)地區。
世邦魏理仕研究人員表示，許多大型科技業公司租戶持續轉出未充分利用的空間。然而，儘管南灣地區辦公室整體空置率嚴峻，仍遠低於聖他克拉拉市與聖荷西市中心辦公大樓空置率。
聖荷西市中心第二季度辦公室空置率為26.6%，高於第一季度的20%。聖荷西市中心辦公室空置率增長主要原因，是灣區最成功開發商「Jay Paul Co.」建造辦公大樓即將竣工並投入使用，地點在聖荷西市中心200 Park Ave.。
「聖荷西市中心協會」執行長史特丁斯基(Alex Stettinski)表示，聖荷西市中心辦公室空置率高，是因為即將推出新辦公大樓。此前，地址333 West San Carlos Street一座辦公樓竣工後曾空置多年，當時就曾出現辦公室空置率高峰、維持在20%以上。
世邦魏理仕估計，舊金山有三分之一辦公室空置，截至今年6月底，舊金山辦公室空置率為31.6%。根據房地產研究人員估算，屋崙市中心半空是空置率近20%。聖他克拉拉第二季度辦公室空置率為26.1%、高於第一季度25.5%。
包括西聖荷西、金寶市、薩拉度加與洛斯蓋圖斯的西谷地區，第二季度也經歷疲軟市場，約有23.7%辦公室空置。其中包括Santana Row與其全新辦公室「One Santana West」，預估其一旦開始招租，可能大幅降低該地區辦公室空置率。
南灣庫比蒂諾擁有最強勁的辦公室市場。今年第二季度庫比蒂諾辦公室僅有2.6%空置。Apple總部設在庫比蒂諾，多年來購買或計畫使用辦公室，持續協助庫比蒂諾辦公空間充分使用。
不過，儘管空置辦公室增加，但一些數字和趨勢顯示，可能支撐南灣疲弱辦公室市場。矽谷租戶對辦公空間需求上升，潛在租戶於第二季度在矽谷尋找總計550萬平方英尺面積，高於第一季度250萬平方英尺租戶需求。
此外，有愈來愈多公司正縮減遠距工作規模，要求員工花更多時間在辦公室。世邦魏理仕指出，部分公司實施更嚴格的返回辦公室政策，可能推動辦公空間利用率更高。當地專家認為，目前辦公室空置問題只是暫時的，不會成為長期問題，科技業正調整規模並重新評估，正處於過渡期，經濟好轉之後，租戶將使用這些辦公室空間。
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