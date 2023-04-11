我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

復甦灣區 專家建議：空置辦公室改當學生宿舍

記者李怡／舊金山報導
灣區委員會社區會上，專家稱將空置辦公室改為學生宿舍樓。（記者李怡／攝影）
灣區委員會社區會上，專家稱將空置辦公室改為學生宿舍樓。（記者李怡／攝影）

灣區委員會經濟研究所（Bay Area Economy）研究發現，疫情在家工作的人數增加了約五倍。這也是舊金山經濟復甦在全國25個大城市中排名第24位的主要原因。目前回到市中心辦公的人數相較之前減少了60%，對於市區的餐廳、超市等商家是沉重打擊。為此有人呼籲將空置的辦公樓改為學生宿舍，以讓市區恢復活力的同時，解決高校宿舍資源緊張的難題。

在灣區委員會10日的社區會議上，有人提出，舊金山空置的辦公大樓可能永遠不會再達到之前的使用率，公立大學可以將其改造成學生宿舍。根據市長出台的新規，大學可以免去建設宿舍樓繁瑣的審批流程，還可以獲得大量的稅收減免，使得改造辦公樓的成本減少。且學生入住到社區之後，還可以帶動舊金山市區內餐館、酒吧、其他小商業和激活灣區捷運（BART）的消費，從而重振市中心經濟。

目前雖然將城市空置辦公室改造成大學宿舍的想法仍處於初級階段，但市府官員、城市規畫和開發商對此抱有樂觀態度。因大家一個共識，市中心的經濟需要恢復，小商業才能生存。

舊金山市議會議長佩斯金表示，舊金山市中心的交通非常方便，距離柏克萊加大只有幾站捷運。在舊金山市中心建立學生宿舍聽起來是個好主意。加州大學購買地產的地點不受加州城市或縣的法律限制，如能來到舊金山是件很好的事。

目前加州大學的學生宿舍確實存在資源緊缺的現象。柏克萊加大目前只為本科一到二年級的學生提供宿舍安排。

舊金山市長布里德辦公室發言人克里坦（Jeff Cretan）表示，舊金山市將向柏克萊加大和其他大學開放，在市中心擴建學生宿舍，但還尚未與學校官員進行討論。他說，市長在市情咨文的講話中提到市中心的發展規畫，要求在商業區實現多樣化用途。為學生增加學術機構或住房的提議，肯定符合這一目標。

數據顯示，舊金山經濟復甦在全國25個大城市中排名第24位。（灣區委員會）
數據顯示，舊金山經濟復甦在全國25個大城市中排名第24位。（灣區委員會）

舊金山 柏克萊加大 加州大學

上一則

一分鐘看加州／豐沛降雨後 除草劑小心使用

下一則

追尾公交車 Cruise召回300輛無人車

延伸閱讀

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長
金山天氣晴好 櫻花節吸引數萬遊客

金山天氣晴好 櫻花節吸引數萬遊客
北加櫻花節登場 金山日本城湧人潮

北加櫻花節登場 金山日本城湧人潮
財務報告：舊金山民選官員高層 僅1/4租屋 包括布里德

財務報告：舊金山民選官員高層 僅1/4租屋 包括布里德
科企高管金山遇刺 布里德：將增加警力 莫恐慌

科企高管金山遇刺 布里德：將增加警力 莫恐慌

熱門新聞

43歲的舊金山科技高管鮑勃·李（Bob Lee），4日淩晨2時35分在舊金山街頭被人刺死。（取自MobileCoin公司）

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

2023-04-05 18:44
「賽拉嗪」（xylazine）會導致步履蹣跚、失去方向，甚至身上出現大型傷口，宛如殭屍。（取自推特）

「殭屍毒品」燒到矽谷 南灣出現第一宗死亡案

2023-04-03 16:39
Bob Lee遇害地點是在此處步行幾分鐘路程的高級辦公區。（記者李怡/攝影）

矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？

2023-04-05 20:15
Square前高層主管鮑勃·李在舊金山街頭遭人亂刀刺死，事件震驚各界。（電視新聞截圖）

Bob Lee之死 科技界悲痛、憤怒：金山治安已失控

2023-04-06 12:35
聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)最近舉行名為「針對亞裔社區的詐騙」現象討論會。（記者劉先進／攝影）

華裔落殺豬盤騙局 為補救2次被騙 高學歷也難逃

2023-04-03 02:13
矽谷地震規模4.5，震央在Hollister。（翻攝自谷歌）

北加突發規模4.5地震 矽谷震撼

2023-04-04 18:54

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉
採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象