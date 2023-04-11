復甦灣區 專家建議：空置辦公室改當學生宿舍

灣區委員會社區會上，專家稱將空置辦公室改為學生宿舍樓。（記者李怡／攝影）

灣區委員會經濟研究所（Bay Area Economy）研究發現，疫情在家工作的人數增加了約五倍。這也是舊金山 經濟復甦在全國25個大城市中排名第24位的主要原因。目前回到市中心辦公的人數相較之前減少了60%，對於市區的餐廳、超市等商家是沉重打擊。為此有人呼籲將空置的辦公樓改為學生宿舍，以讓市區恢復活力的同時，解決高校宿舍資源緊張的難題。

在灣區委員會10日的社區會議上，有人提出，舊金山空置的辦公大樓可能永遠不會再達到之前的使用率，公立大學可以將其改造成學生宿舍。根據市長出台的新規，大學可以免去建設宿舍樓繁瑣的審批流程，還可以獲得大量的稅收減免，使得改造辦公樓的成本減少。且學生入住到社區之後，還可以帶動舊金山市區內餐館、酒吧、其他小商業和激活灣區捷運（BART）的消費，從而重振市中心經濟。

目前雖然將城市空置辦公室改造成大學宿舍的想法仍處於初級階段，但市府官員、城市規畫和開發商對此抱有樂觀態度。因大家一個共識，市中心的經濟需要恢復，小商業才能生存。

舊金山市議會議長佩斯金表示，舊金山市中心的交通非常方便，距離柏克萊加大 只有幾站捷運。在舊金山市中心建立學生宿舍聽起來是個好主意。加州大學 購買地產的地點不受加州城市或縣的法律限制，如能來到舊金山是件很好的事。

目前加州大學的學生宿舍確實存在資源緊缺的現象。柏克萊加大目前只為本科一到二年級的學生提供宿舍安排。