矽谷主流小學參訪灣區僑教中心 看布袋戲、體驗陣頭

金山灣區僑教中心台灣文化導覽本月4日國際兒童節當天，接待矽谷主流小學Orion Alternative Elementary School in Redwood City參訪。（主辦單位提供）

金山灣區 僑教中心台灣文化導覽本月4日國際兒童節當天，接待矽谷主流小學Orion Alternative Elementary School in Redwood City參訪，在Mrs. Goldberg帶領下，師生家長一行34人前來中心，這也是僑教中心首場為主流學校及社區所規畫的台灣文化導覽活動。

僑教中心團隊與文化種子教師蘇淑蓉、陳麗玲、莊幼春、吳季芳、林秀春規畫兩小時豐富的台灣文化活動，讓與會師生家長體驗台灣文化，成功促進台美間文化交流。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，僑教中心是展示台灣文化的櫥窗，更是推展台灣文化的渠道，這也是僑教中心首度向主流小學規畫台灣文化導覽，感謝該校的台灣家長邱維貞（Jenny）居中聯繫，以及台灣文化導覽、五名文化種子教師規畫，希望能促進主流人士對台灣文化認識及了解，進而將海外華語文學習延伸至主流學校及當地社區，讓主流社區更深入認識台灣的多元文化。

活動一開始先播放適合小孩的英文影片後，讓學童對台灣有初步的認識，接著由蘇淑蓉、陳麗玲、莊幼春、吳季芳帶領與會師生學習手作原住民 頭雕、復活節兔子捏麵人等活動，學童們聚精會神地跟著種子老師操作，開心展示自己作品。

林秀春帶領學童參訪展示廳內的台灣文物及布袋戲，與會師生好奇地操作布袋戲偶，從中認識傳統文化，動態活動部分也精采，五名老師帶領與會師生在中心大禮堂分組體驗舞獅陣頭、原住民服飾與舞蹈。

金山灣區僑教中心台灣文化導覽本月4日國際兒童節當天，接待矽谷主流小學Orion Alternative Elementary School in Redwood City參訪。（主辦單位提供） 與會師生在中心大禮堂分組體驗舞獅陣頭、原住民服飾與舞蹈。（主辦單位提供） 學童參訪展示廳內的台灣文物及布袋戲，與會師生好奇地操作布袋戲偶，從中認識傳統文化。（主辦單位提供）

為吸引更多族裔認識台灣，僑教中心日前將圖書館 內部空間再升級，定期舉辦說故事時間，增設兒童圖書專區、改造幼兒親子遊戲室，也提供許多與台灣相關的繪本，學童參觀圖書館時，看到圖書館設備及兒童藏書興奮不已，紛紛拿起圖書翻閱。

活動結束，莊雅淑致贈學童兔年小提燈、台灣拼圖、台灣黑熊紋身貼紙、中美國旗徽章帽子及台灣環保筷子盒等紀念品，學童們也致贈親手手繪感謝圖卡給僑教中心及五位文化老師。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑帶領同學一起完成手工藝品。（主辦單位提供）

活動不僅成功地將主流社區帶入僑教中心，提高台灣的能見度，並透過僑教中心導覽台灣文化，讓更多主流社區認識台灣，促進互動交流。