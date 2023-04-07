新北市、庫比蒂諾教育交流 竟是精算師促成

洛斯蓋圖薩拉度加聯合高中學區委員會主席曾景琳本職是一名精算師，她對教育充滿熱情，希通過教育交流將更多學生培養為世界公民，相信唯有彼此了解，才不會有很多隔閡。（記者葛歆睿 / 攝影）

台灣新北市立新埔國民中學與矽谷庫比蒂諾市勞森中學（Lawson Middle School）締結為姊妹校，全是洛斯蓋圖薩拉度加聯合高中學區 委員會主席曾景琳的功勞。雖然她是一名精算師，卻對教育充滿熱情。她希望透過教育交流，將更多學生培養為世界公民，她也相信唯有彼此了解，才不會有很多隔閡。

曾景琳表示，很多人認為美國教育勝在有很多頂尖的高等學府，但在她看來，美國教育最好的地方在於是真正的「條條大路通羅馬」，她表示：「無論是大學、研究所還是工作以後再轉行，都有路可以讓你回到你喜歡的領域。」

曾景琳很欣賞美國教育方式中的開放思維、鼓勵嘗試、不追求唯一正確答案。她說：「實際生活中，沒有一個問題是只有一個答案的，而且很多實際中的問題，都不是教科書中有的，只有靈活的思維可以幫助他/她。」

曾景琳認可亞洲傳統教育方式，她認為可以幫助學生打下良好紮實的基礎。但她也說，人生不只是基礎而已，將來的走向、到哪裡去發展，需要一個過程。她說，之所以喜歡教育交流，就是因為看別人的時候，會修正自己的腳步，「不需要丟掉自己的根，但可以加入新的元素。」

曾景琳自2012年以來，一直是洛斯蓋圖薩拉度加聯合高中學區（Los Gatos Saratoga Union High School District）聯合高中學區委員會的成員。她在2018年促成了學區與新北市教育局 簽訂教育互訪MOU備忘錄，並帶領美國師生訪台參加教育論壇。她還促進了新北市與亞特蘭大 市、紐澤西市的教育交流。