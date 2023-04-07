新北市、庫比蒂諾教育交流 竟是精算師促成
台灣新北市立新埔國民中學與矽谷庫比蒂諾市勞森中學（Lawson Middle School）締結為姊妹校，全是洛斯蓋圖薩拉度加聯合高中學區委員會主席曾景琳的功勞。雖然她是一名精算師，卻對教育充滿熱情。她希望透過教育交流，將更多學生培養為世界公民，她也相信唯有彼此了解，才不會有很多隔閡。
曾景琳表示，很多人認為美國教育勝在有很多頂尖的高等學府，但在她看來，美國教育最好的地方在於是真正的「條條大路通羅馬」，她表示：「無論是大學、研究所還是工作以後再轉行，都有路可以讓你回到你喜歡的領域。」
曾景琳很欣賞美國教育方式中的開放思維、鼓勵嘗試、不追求唯一正確答案。她說：「實際生活中，沒有一個問題是只有一個答案的，而且很多實際中的問題，都不是教科書中有的，只有靈活的思維可以幫助他/她。」
曾景琳認可亞洲傳統教育方式，她認為可以幫助學生打下良好紮實的基礎。但她也說，人生不只是基礎而已，將來的走向、到哪裡去發展，需要一個過程。她說，之所以喜歡教育交流，就是因為看別人的時候，會修正自己的腳步，「不需要丟掉自己的根，但可以加入新的元素。」
曾景琳自2012年以來，一直是洛斯蓋圖薩拉度加聯合高中學區（Los Gatos Saratoga Union High School District）聯合高中學區委員會的成員。她在2018年促成了學區與新北市教育局簽訂教育互訪MOU備忘錄，並帶領美國師生訪台參加教育論壇。她還促進了新北市與亞特蘭大市、紐澤西市的教育交流。
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