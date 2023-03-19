請問專家／預防大腸癌 45歲起及早篩檢

俞小安醫師

俞小安醫師(Andy S. Yu，M.D.)，芝加哥大學醫學院畢業，加大洛杉磯分校醫院內科實習，加大戴維斯分校醫院腸胃專科，南加大醫院肝臟專科，西達‧山奈醫學中心(Cedars-Sinai—UCLA)換肝專科訓練。

在美國亞裔男性和女性中，大腸癌都是第三種最常診斷的癌症 ，也是排名第三的癌症死因。在美國每年有5萬人死亡個案，50歲以上的男女有三分之一都沒有做過大腸癌篩檢 。

最近有文獻指出，美國大腸癌有年輕化的趨向。原本建議民眾50歲才要做大腸鏡，但從2018年5月30日起，美國癌症協會建議，普通風險程度的男女到了45歲就需要做大腸癌的篩檢。

什麼是大腸癌？

大腸是整個消化系統最低的部位，可以分為結腸跟直腸：大部分是結腸，到最後六寸的時候就是直腸。結腸是用來吸收水分、礦物質、營養。那最後段的直腸，是用來儲存糞便。

大腸癌一般來說是長在大腸內璧的惡性腫瘤 。腺瘤是癌前息肉，還沒有變成癌症以前的息肉還是良性的。大部分的大腸癌都要經過腺瘤的階段才可以演變為大腸癌。中年過後，一半以上的男女都會有腺瘤，腺瘤在多重的基因經過突變以後慢慢會變成大腸癌。

大腸癌的分期？

一旦發現有大腸癌後，我們要從切除下來的息肉細胞做診斷，確定是否是癌細胞，並做分期。如果癌細胞還是在大腸內壁上面，還沒有侵入到大腸內壁下，為零期。一期或二期的，腫瘤還是局部性的。如果癌細胞已經侵入到附近的器官或者淋巴，便是第三期。如果從血液或是淋巴，侵入到遠端的器官如肺，肝等，那已經是第四期，即最後一期。

大腸癌徵兆有哪些？

大腸癌在早期或者在腺瘤期，都沒有什麼病徵，到有病徵時，相信已經很晚期了。

便血：如果腫瘤位於大腸遠端，比較靠近肛門口，病人的便血是鮮紅色。如果位於大腸近側，靠近小腸，因血液有機會被消化掉，就變成像柏油黑色的血。如果大腸癌已經造成慢性出血情況，病人可能會出現貧血。

大便習慣的改變：有些病人會有慣性腹瀉；也有些病人是慣性的便秘；有些病人則是偶爾拉肚子，偶爾便秘，便秘和拉肚子交替。因為當腫瘤變得很大時，會把大腸一大半給堵塞住。所以比較大顆的糞便就不能夠經過，所以會有便秘。比較小的糞便就能流通過去，所以這邊是拉肚子。

到了腫瘤已經把整個大腸給堵塞住時，便是急症，病人會有腹痛或腹脹狀況，可能要馬上要開刀。

其他的病徵是比較不明顯，例如會有疲倦、比較虛弱或是體重下降。大腸癌會引起虛弱或體重下降，可能已經比較晚期了。

臨床上發現20歲到49歲的年輕病人若患有大腸癌，比較多會影響遠端的大腸，就是接近肛門口的大腸。這種情況會容易出現鮮紅色的便血，有些家庭醫生可能會以為病人只是痔瘡出血，等到這些病人發現有大腸癌時，已經比較晚了。

大腸癌的危險因子有哪些？

造成大腸癌最大的因素是遺傳基因，但半數的大腸癌病患者是沒有家族歷史的。在家庭史方面，尤其是跟你一等的血親有過大腸癌，或有過比較後期的腺瘤，你本人有大腸癌的機率也會增加。

其他中度的危險因素包括個人的歷史。如以前有過大腸腺瘤，或者因前列腺癌或卵巢癌而接受的輻射治療，你以後有大腸癌的機會就相對增加。

大腸鏡是最理想的大腸癌診斷方法

在醫學上，我們以大腸鏡為篩檢的首選。根據美國癌症協會的準則，45歲以後，普通風險程度的男女都需要做篩檢，就是在還沒有癌症的腫瘤以前就把那個腫瘤找出來。篩檢方法包括做大腸鏡，每十年做一次。比較沒有那麼完善的包括乙狀結腸鏡每五年做一次；鋇劑灌腸攝影每五年做一次；還有虛擬的大腸鏡每五年做一次，但是最好還是做大腸鏡。

大腸鏡有兩個燈泡和一個相機。相機可以把我們在大腸裡頭看到的東西第一時間傳遞到螢幕上，腸胃科醫生可以立即看見，如果發現有一個比較大的息肉，就可以從大腸鏡伸展一個鐵環把息肉套住，把它割下來。如果發現一個大腫瘤，或一些大腸發炎的話，我們可以用一對鑷子（Forceps），切下部份組織做切片檢查。

其他檢驗方法

糞便潛血檢查：如一般常做的是FOBT（糞便潛血檢查），另一個是FIT（糞便潛血或免疫化學測試）是每年做一次。大腸癌基因檢查是每三年做一次，等到大腸癌病人的FOBT，FIT或DNA testing結果是陽性的話，很可能腫瘤已經比較晚期了。

乙狀結腸鏡（Flexible Sigmoidoscopy）：乙狀結腸鏡可看見大腸的三分之一，可以發現六成的大腸癌。

鋇劑灌腸攝影：是把鋇跟空氣一起從肛門口打進去，然後靠攝影技術把息肉找出來。但是這方法只能偵查到比較大的腫瘤，就算大於一公分的腫瘤，也只能測到半數。

虛擬大腸鏡：是利用電腦斷層掃描（CT scan）或核磁共振（MRI）拍整個大腸和腹部，然後用電腦來重組。它比較擅於發現超過一公分的息肉，靈敏度高達90%。但如果息肉是少於半公分，就可能找不到。而且在做虛擬大腸鏡當中，也許會有一些糞便被誤以為是大腸息肉。

大腸鏡不只是篩檢的首選，如果你在其他的檢測上發現不正常的情況，病人還是要去做個大腸鏡。

大腸癌如何預防?

在生活保健方面，要怎麼做才能降低大腸癌的風險：

‧ 吃多高纖維的食物，如水果和蔬菜

‧ 限制紅肉，少高脂肪類的食物

‧ 補充鈣，多吃維生素D

‧ 多做運動，每禮拜運動5天，每天起碼要做30分鐘

‧ 要戒菸，不要酗酒

‧ 控制自己的體重

世界衛生組織在2015年指出，所有的加工肉類確實可能導致癌症。我們平常吃的香腸、醃肉、火腿、冷切肉等，就算每天只吃一條香腸或是四塊醃肉，也會增加18%罹患大腸癌的風險。根據世界衛生組織，紅肉也可能會致癌，包括牛肉、豬肉和羊肉，不只會增加大腸癌的風險，還會增加其他腺癌的風險，包括胰腺癌，還有前列腺等。

香菸裡面有很多的致癌化學物，可以引起碼18種不同器官的癌症，包括口腔癌、喉管，不同的消化器官，包括食道、胃部、胰臟、肝臟、結腸和直腸、肺部和泌尿生殖器官的癌症等。

45歲以後都需要做篩檢

大腸癌是一種最容易經過篩檢就能預防的癌症，大腸鏡是最有效的篩檢方法。45歲以上的男女都應該接受篩檢。大腸鏡篩檢的方法很簡單且安全，看見有腺瘤就把它們割除下來。用這種方法去做篩檢跟割除息肉，可以避免三分之二的大腸癌新案例。就算大腸癌已經出現，運用大腸鏡，可以提前診斷，提早治療。

俞小安醫師將於3/27周一傍晚六時半主講「大腸癌篩檢和預防」視訊講座，網上報名：elcaminohealth.org/chi-events。

(誠摯感謝馮振中醫師及夫人馮金如瑾慷慨贊助本專欄)