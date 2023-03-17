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僑教中心華文教師交流會 「給予主流老師支持」

記者李榮／密爾比達即時報導
僑教中心舉辦教師交流會，主流教師與台灣華語文學習中心分享經驗。（僑教中心提供）
僑教中心舉辦教師交流會，主流教師與台灣華語文學習中心分享經驗。（僑教中心提供）

金山灣區僑教中心為加強與主流台裔教師連繫、促進與台灣華語文學習中心交流、鏈結台灣資源支持主流教師教學、培植台灣華語文學習中心發展，於中心辦理2023年「金山灣區華文主流教師與台灣華語文學習中心分享交流會」，邀請金山灣區於主流任教中小學台裔老師及六所台灣華語文學習中心負責人及代表等50人出席。

當日交流會由金山灣區僑教中心主任莊雅淑主持，她感謝主流教師不遺餘力於各主流公私立學校推廣華語文教學。莊雅淑指出，台美教育倡議（US-Taiwan Education Initiative）為海外華語文推動帶來轉變，除了傳統僑校體系外，因應台美教育倡議建立全球教育夥伴關係，僑務委員會針對主流社區，推動台灣華語文學習中心計畫。北加州有6所台灣華語文學習中心，成為社區學習華語文的重要場域。

日前美國務院亞太副助卿達爾森（Camille P. Dawson）訪台在成果說明會上宣布將台灣華語教學拓展至各州K-12國民教育，這正是主流任教中小學老師推展華語文的契機。僑委會也積極鏈結台灣優勢，全力給予主流老師支持。

交流會上中心邀請2021、2022年獲評鑑全球最優矽谷中文學校校長寇惠風及主流教師Irvington高中邱永芳、Campolindo High School溫淑齡、George Washington High School黃清芬，就「台灣華語文學習中心營運經驗」、「主流教師困境及教學技巧、資源運用」、「2022年歐美主流學校教師返台參訪活動心得報告」、「成為主流教師之經驗與建議」等相關議題進行分享。

會後由僑教中心提供主流教師一套「學華語向前走」、教具、彩色水寫布、筊杯型橡皮擦、DIY頭飾等文化材料，以及字卡、桌遊、台灣各式地圖供借用，希望能有效協助教學需求。

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