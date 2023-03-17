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僑委會力促合作世界台商高科技產業 9月辦國際半導體展

記者江碩涵／灣區報導
駐舊金山辦事處及金山灣區僑教中心3月14日晚間舉辦「世界臺商高科技產業合作精進方案感恩說明會」，僑商界領袖及代表40多人參與。（僑教中心提供）
駐舊金山辦事處及金山灣區僑教中心3月14日晚間舉辦「世界臺商高科技產業合作精進方案感恩說明會」，僑商界領袖及代表40多人參與。（僑教中心提供）

舊金山辦事處及金山灣區僑教中心3月14日晚間舉辦「世界台商高科技產業合作精進方案感恩說明會」，力促世界台商高科技產業合作，駐舊金山辦事處處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑及駐舊金山辦事處各組長出席，另世界台灣商會聯合總會、全球玉山科技協會（GMJ）、北美洲台灣工程師協會（NATEA）、矽谷台美產業科技協會（TAITA）、北加州台灣工商會及舊金山灣區台灣商會等僑界領袖及代表40多人參與。

賴銘琪表示，促進台灣與矽谷高科技產業交流發展是政府一直努力目標，僑教中心是提供僑社服務的第一線，感謝僑社對於僑務對於外交的支持，共同推展國家外交及與駐外國交流。

莊雅淑表示，僑務委員會委員長徐佳青關心海外僑台商發展，矽谷是美國高科技重鎮，促進世界台商高科技產業合作，需要科技僑團及商會等僑社努力，今年9月台灣將舉辦國際半導體展，僑委會配合展期將規畫安排「僑台商高科技主題參訪團」，歡迎矽谷科技僑團組團回台。

活動包含駐舊金山辦事處經濟組長陳愛蘭、科技組長孫珍理、學務組長蕭美蕙、台貿中心主任鄒長青、領務組長張麗賢、觀光組副主任洪幸慈、僑務副組長侯國南等代表，也分別介紹相關業務服務，增進僑社對駐舊金山辦事處服務認識與了解。

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