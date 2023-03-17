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慈濟腎友會 營養師講解腎病患者營養調適

記者李榮／聖荷西報導
慈濟將舉辦本年首次的腎友會，營養師介紹病友營養調適。（檔案照片）
慈濟將舉辦本年首次的腎友會，營養師介紹病友營養調適。（檔案照片）

北加州慈濟基金會宣布，將舉辦今年首次的實體及網路腎友會聚會，並邀請服務洗腎中心多年的資深營養師蕭智綺，為參加的民眾們講解慢性腎臟病患者及洗腎腎友兩個不同階段的飲食營養。

基金會表示，慢性腎臟病患者和洗腎患者在灣區占有不輕的比率，在日常生活中所遭遇的很多飲食營養的各種問題。餐食的準備常常困擾患者和家人，更造成日常生活上的不便。

蕭智綺將講解慢性腎臟病患者及洗腎腎友不同階段的飲食營養需求，歡迎大家演講結束後問答時段中，把生活上遇到的各種飲食營養困擾問題提出。

慈濟表示，北加慈濟在灣區舉辦的腎友會已進入第18年，許多居住在舊金山、東灣及南灣的腎友們不僅期待每兩月一次的溫馨聚會。2022年開始腎友會並把過去的一些講座的影片在YouTube上面播放，有興趣的朋友可以用「慈濟腎友會」在YouTube上面搜尋影片。

時間：3月19日下午2時至4時

地點：北加州分會志業園區現場（2355 Oakland Road, San Jose, CA 95131）

網路資訊：zoom 輸入ID：81485012175；密碼：031671

電洽：669-900-6833或408-457-6969

北加 加州 灣區

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