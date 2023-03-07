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史丹福大學錄取率3.68% 歷史新低

記者李榮／史丹福即時報導
向來被視為菁英級別的史丹福大學，錄取率再創新低。（記者李榮／攝影）
向來被視為菁英級別的史丹福大學，錄取率再創新低。（記者李榮／攝影）

要進入史丹福大學（Stanford University）愈來愈難，錄取率再創新低。根據史丹福大學公布的2022至2023學年度入學資料顯示，史丹福大學2026屆大學部錄取率降至3.68%，是史上最低，顯示要進入頂尖名校史丹福的困難程度。而就學生人口分析，在史丹福新生中約有29%為亞裔，占比最大，另外有22%是白人學生，緊接著是拉丁裔學生。男女比來說，女性學生則占一年中新生中的54%，同樣也創下史上新高。

依照史丹福大學校方公布的資料可以發現，2022至2023入學的學年度史丹福總共收到5萬6378份申請書，但最終僅有2075名學生被錄取。錄取者中1736人選擇入學，比率超過83%。

學校表示，這次的錄取率是史丹福歷史上最低的紀錄，也低於前一年的3.95%。事實上，若跟其他類似條件的大學相比，哈佛大學（Harvard University）是唯一錄取率低於史丹福大學的學校。據哈佛大學的資料顯示，哈佛大學大學部目前率取率約為3.19%。哥倫比亞大學（Columbia University）的綠取率則比史丹福大學稍高，為3.73%；麻省理工大學（MIT）為3.95%；耶魯大學為4.47%。

從史丹福提供的數據中分析顯示，這次一年級新生來自美國50個州，國際學生方面則分布於全球64個國家。新生中約有21%是家中第一代的大學生，比起去年的18%增加了約三個百分點。

至於要進入精英級別的史丹福大學，是否一定要就讀菁英私立高中？依照史丹福資料顯示，超過一半的入學新生畢業於公立高中，只有四分之一的學生高中時就讀私立學校，16%來自於國際上的其他學校。另外還有1%的新生在高中階段是家庭學習（homeschooling）。

新生之中的男女學生比率也是這次的亮點之一。入學新生中約有54%為女性，創下史丹福的史上新高紀錄；男性則占46%。上一學年度中，女性占約51%。

就學生的族裔背景來說，亞裔則是2022至2023學年度的新生最大組成份子，有29.14%的學生稱自己為亞裔，另外則有22%是美國白人，17％為拉丁裔或西班牙裔；有9.92%是多種族、7.27％非裔美國人；最少的類別是美洲印第安人或阿拉斯加原住民（0.98%），夏威夷原住民或太平洋島民（0.29%），未知種族/民族（0.29%）。另外，有13.44%的學生屬於「非居民」（大略來說就是並非美國公民或者綠卡持有人的國際學生）。

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