裁員潮現轉機 科技業尋找不同角色新員工

矽谷科技業近來頻頻裁員，被解雇員工必須在激烈競爭中申請新工作。然而，專家認為，即使是裁員的公司，也在尋找擔任不同角色的新員工。機會出現，會變得更強大。(Getty Images)

矽谷科技業近來頻頻裁員 ，被解雇員工必須在激烈競爭中申請新工作。然而，專家認為，即使是裁員的公司，也在繼續尋找擔任不同角色的新員工。

根據就業市場公司「ZipRecruiter」數據，包括聖他克拉拉與桑尼維爾在內的聖荷西大都會地區，與疫情 爆發前相比，軟體相關職缺驟降45%、資訊技術職位減少37%。包括舊金山、屋崙與佛利蒙在內都會區，軟體工作數量減少53%、IT職位下降28%。

新冠疫情之前，Google母公司Alphabet擁有11萬9000名全職員工，隨著公衛命令與對致命病毒恐懼，驅使人們轉向線上生活與購物，公司員工激增至19萬人，然而在上個月，裁員1萬2000名員工，其中包括灣區 1600人。其他許多灣區科技公司，包括Facebook母公司Meta、英特爾、Zoom、PayPal，在近幾個月裁員之前，也在疫情期間大量招聘新人。2022年中旬以來，灣區科技業裁員超過2萬人。

裁員原因包括影響公司收入、利潤、資金與股東等，持續上升的利率將現金自科技產業拉走，轉向回報率更高的投資，並擠壓公司的冒險精神。生活與商業恢復到疫情之前模式，數位廣告業務下滑、通膨與經濟衰退擔憂推高成本，科技股價暴跌。

不過，柏克萊加大赫斯商學院就業經理Roland Luk表示，儘管招聘速度放緩，但並未停止，部分產業、中型公司與後期初創公司仍在招聘新員工。甚至那些大規模裁員的大公司，也在尋找新員工，例如Meta有近800個職缺，幾乎一半位在灣區；Google也有1000多個職缺，大部分是工程與技術部門，其中許多在灣區。

調查指出，儘管有許多困難，近期失業的美國科技業工作者，平均需要7周時間才可重新就業，仍比其他產業員工少了2周。史丹福大學管理科學與工程客座教授布蘭克(Steve Blank)曾是一位創業家，見證矽谷自網路泡沫破滅與金融危機恢復的過程，指出新金融規範與新技術，將推動灣區科技業處於關鍵時刻，「我認為，現在是科技業從業人員的最好時光，只是他們還不知道。」若丟了工作，不要感到一蹶不振，因為有機會出現，會變得更強大。