世報「iPano平台」將上線 聚焦矽谷動態 每周定期發刊

世界日報舊金山社，今（1月10日）正式推出「iPano平台」網站，聚焦矽谷科技新動向。

矽谷 是全球科技與創新的重心，帶領了人類社會未來的樣貌。因應數位時代與大眾對於科技新聞的需求，世界日報舊金山 社將於1月10日推出「iPano平台」網站，藉由世界日報舊金山身居矽谷的在地優勢，深度聚焦科技業界動能，以及矽谷科技對眾人職涯、生活與其他地區發展的影響。平台數位內容總監陳修賢指出，預計從本月起每周定期發刊科技動態，首推出第一周則會一次上六篇新聞，這次從矽谷創投業的資深、中壯與青年新銳世代創投的角度，分享他們對於未來的觀察。

「這是最壞的時代，也是最好的時代。」狄更斯在「雙城記」寫到。我們認為，大家極度熟悉的話語用來描繪眼前的矽谷，極其適切。現在是矽谷最壞的時侯，因為矽谷正處景氣與氣勢的谷底。2022年，總計超過15萬人被裁員，失去工作。向來飆高的科技企業股價連番下跌，超越腰斬。過去意氣風發的大老闆突然一反常態，發出對來年景氣全然看衰的警語。過去的金童矽谷，突然失去光耀。

但這的確也可能是矽谷最好的時候。根據經驗，矽谷歷次危困，最後都自谷底一路爬高，帶出新一代的科技巨霸，重塑新的創新產業潮流。以歷史為鑑，數年後，矽谷將有一批新創企業，一如過去谷歌、臉書，在遭景氣衰退清理過的原野中崛起，成為科技新巨頭。

也因此，世界日報舊金山選在此時推出iPano數位平台，專注報導以矽谷為核心的科技創新投資、產業、應用、生活、以至有關的社經發展等動態與趨勢。雖然聚焦矽谷的報導平台已經不少，但世報依然懷抱高昂熱情投入，因為矽谷既特殊又具影響力。過去多少創新的技術、生意、風潮由此發跡，未來的矽谷如何走下去，不僅影響身在其中的居民，更會引領國內外其他地區的發展。

我們認為，在疫情 與經政動盪等連串震盪後，新的矽谷與廣大科技新創事業的型態將逐漸浮現。自此時起，新推出的iPano平台將與讀者一同細察，矽谷以至有關業界、生態圈將往何處去、如何去。

數位內容總監陳修賢表示，早年科技新聞讀者多半屬於產業內部、或者是相關從業人員，然而在科技逐步走入人類生活後，現在科技新聞已經被大眾所關心，而這也是iPano推出內容服務的初衷之一，「更何況，科技能力已經變成大家在討論一個國家的實力時很重要的衡量標準。另一方面來說，疫情之後全球的供應鏈已經將有一個大幅度的方向調整，動作已經開始；未來全球的科技產業會有很多新變化，現在推出iPano聚焦矽谷科技是非常有趣的一件事。」

新平台以「iPano」為名，名稱中結合了i與pano兩個意象。「i」是創新（innovaton），是科技促動的智能（intelligence），更是網際網路（internet）互聯後帶來的效益與全新挑戰。希望以全視視野關照矽谷，以及矽谷在其他地域、時空所帶動的演進。另一方面，選擇以「pano」代表「全景」（panorama），因為希望看得寬廣，並兼及透視的深入。

他並進一步解釋，「iPano」標誌中含有橘、藍、綠三色，配色都是精挑細選。活潑的橘色象徵創新的活力與積極；沉靜的藍色代表科技所帶來藍海般創新思維的影響與潛能；綠色則象徵生生不息的永續，是對所處大環境以及代代眾生福祉的關注與希望，「我們希望以品牌標誌中的色彩傳達我們篤信的精神，尤其在這科技思考有時似乎與眾人的多種不同期待出現對立之時。創刊第一周，我們推出矽谷創投業的速寫，觀察在疫情洗禮後，矽谷創投業的資深、中壯與青年新銳世代如何看待、迎向未來。」

iPano網址：https://www.ipanosv.com