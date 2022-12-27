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科技業裁員潮 不影響遠距工作模式

編譯組／綜合26日電
專家認為，科技業裁員潮不會終結遠距工作模式。（Getty Images）
專家認為，科技業裁員潮不會終結遠距工作模式。（Getty Images）

去年此時，新冠疫情讓許多上班族改為遠距工作，灣區辦公大樓人去樓空似乎很合理。不過，灣區企業和全國性調查發現，上班族每周有數日到辦公室上班的情況愈來愈普遍，這一趨勢可能持續到2023年。

過去六個月，許多出於必要而實施遠距工作政策的企業，已經開始適應每周兩到三天在辦公室工作的節奏。這個節奏可能具有長期性，因為過去供不應求的就業市場讓一些管理人員不敢強迫雇員回辦公室上班，以免他們跳槽。然而，科技業最近大量裁員，已讓企業降低這種憂慮。

不過，專家認為，目前的裁員潮並不代表遠距工作模式即將結束。

史丹福大學研究遠距工作趨勢的史丹福大學經濟學教授布魯姆（Nicholas Bloom）表示，灣區許多上班族2023年會繼續維持遠距工作模式，企業裁員活動在上半年也會繼續進行。他說：「職場工作模式在過去六個月裡一直保持穩定。」

布魯姆的最新研究發現，美國現在約30%的有薪工作日是在家中完成的，只有疫情第一年時的一半，但這個比例在2023年和可預見的未來可能保持不變。

布魯姆指出，疫情初期，許多企業的混合工作方式可以讓員工選擇何時進辦公室、何時在家工作。但是，這個方式產生許多問題，包括辦公室員工很難透過視訊或電話與在家工作的同事進行協作。

布魯姆說，上班族現在通常會在周二到周四出現在辦公室，很難因為不想進就不進，因為如果不出現，就會影響其他員工。

舊金山軟體開發商Envoy是一家正在逐漸增加員工辦公室工作日數的公司。執行長加迪亞（Larry Gadea）表示，他們已經試行過讓員工自選進辦公室的日子，但現在計畫要求員工從明年1月起周二到周四進辦公室。

加迪亞說：「在目前的經濟環境下，我的確認為，企業比較有信心做出艱難的決定。」

不過，布魯姆的研究發現，如果把雇員對遠距工作的重視程度具體化，大致是在根據生活成本加薪的基礎上再加薪8%，才願意回到辦公室上班。然而，許多公司寧願給員工更多的工作靈活性，也不願意提供這麼高的加薪幅度，而且，讓員工在家工作還可減少對昂貴辦公室的需求。

布魯姆說：「在資本主義經濟中，只有能讓企業賺錢的事才有辦法生存下去。」

疫情 灣區 裁員

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