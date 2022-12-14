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科技業被裁員工 受聯邦政府青睞

編譯組／綜合13日電
科技業大裁員，聯邦政府有意招聘這些被裁員的勞工。（美聯社）
科技業大裁員，聯邦政府有意招聘這些被裁員的勞工。（美聯社）

科技業看似不停歇的裁員行動令人震驚，光是11月，裁員人數就高達7萬6835人，幾乎是10月的兩倍。

然而，根據自1993年以來一直追蹤裁員情況的Challenger, Gray & Christmas一份報告，今年到目前為止的裁員總人數是史上第二低。

Challenger, Gray & Christmas資深副總裁查連傑（Andrew Challenger）說：「我們對裁員狀況進行了全面審視，儘管看到今年裁員人數略高於兩年前的歷史低點，但我們並沒有看到大規模的裁員活動。」

在CNBC本月稍早在華盛頓特區舉行的財務長峰會（CFO Council Summit）上，國際會計師事務所畢馬威（KPMG）首席經濟學家史旺克（Diane Swonk）說：「我並不擔心那些被裁員的科技勞工無法在短期內找到工作。」

由於就業市場對科技勞工的需求仍然很大，比較嚴肅的問題是，這些科技勞工最終會流向何處，以及需要多少時間才能找到新工作。一個可能的領域是：聯邦政府

美國退伍軍人事務部（U.S. Department of Veterans Affairs，簡稱VA）資訊長德爾貝尼（Kurt DelBene）表示，他現在的任務是招聘被Meta、Google、推特和其他科技公司裁員的軟體設計師、工程師和網路人才。

德爾貝尼在加入VA之前，在微軟工作了30年，曾擔任過其Office部門總裁。他希望透過雇用被裁員的科技勞工，將VA定位為工程師和軟體設計師可以「真正全心投入設計和重新設計新系統」的地方，讓VA成為數位優先的機構。

德爾貝尼表示，他也會以VA本身的歷史和使命為重。他說：「為個人製造生產力軟體是一回事，考慮系統將如何為美國退伍軍人提供醫療健保福利又是另一回事。」

事實上，這並非公共部門首次嘗試從私人企業吸引科技人才。數十年來，政府部門由於薪資較低、招聘流程繁瑣、安全問題，一直欠缺科技人才。

德爾貝尼表示，他正在想辦法應付這些挑戰。在薪資方面，他正在努力為IT專業人員制定特殊薪資，來縮小私人企業IT職位與聯邦政府IT職位之間存在的60%薪資差距，他有信心明年初人事管理局會批准它。

德爾貝尼還希望簡化招聘流程，以便可以更快速找到合適的人選。他說，他的目標是明年雇用約1000名新IT專業人員。

裁員 勞工 聯邦政府

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