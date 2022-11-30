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洛加大、爾灣加大 加入抵制美新排名

編譯組／綜合報導
在多所名校抗議審查有問題後，美新尚未將抗議學校從排行中撤下。（美國新聞與世界報導官網）
在多所名校抗議審查有問題後，美新尚未將抗議學校從排行中撤下。（美國新聞與世界報導官網）

在耶魯大學法學院打頭陣退出「美國新聞與世界報導」法學院排名（U.S. News & World Report law-school ranking）後，許多名校也相繼退出排行榜中，而洛杉磯加州大學（UCLA）及爾灣加州大學（UC Irvine）也宣布退出排行榜。

繼上周其他頂尖法學院相繼宣布退出後，美新排名前20的法學院中有至少有一半宣布退出，包括洛杉磯加州大學、耶魯大學、史丹福大學、哈佛大學、哥倫比亞大學、柏克萊加州大學、喬治城大學、密西根大學、杜克大學和西北大學等名校。在排行榜中第20名的南加大法學院（USC Law）並未加入抵制行動，也未就此發表任何聲明。

洛杉磯加州大學法學院臨時院長科羅布金（Russell Korobkin）29日聲明指出，排名阻礙校內畢業生畢業後從事公共服務事業、吸引多元化學生群體、申請經濟援助等。加上審查制度長期以來一直存有異議，不但依未經調整的大學生平均績點來衡量學生的素質，也忽視衡量學術能力或領導潛力，讓選修數學、技術、工程和科學等課程的學生造成不良影響。

科羅布金補充說明，校方也不能指望評估人員詳細解每所名單內的學校，或依校內可量化的措施加入評估考量。校內目前對採取以經濟援助吸引GPA和考試成績等高分申請者，希望能為低收入學生提供更多機會。而這點也被美新忽略在外。

爾灣加大法院長帕里什（Dean Austen L. Parrish）表示，校內一直強調公共服務、社會正義和全球參與，這也是校內希望招收的學生族群。同時學院也積極在教學和社區參與的方式上進行創新。而美新排名所注重的點明顯不符合校內創始理想。

美新則回應表示，會繼續對名單中原有的近200所法學院進行排名，無論校區是否同意提交數據，公司會繼續履行新聞使命，確保學生在做決定時可以依靠最好和最準確的信息來決定，近期的種種聲明將不會影響這一使命。

科羅布金也說明美新一直更偏好在學生身上花費更多的學校，這對收費低廉的公立法學院十分不利。而另一項指標是依照校區周邊地區的生活成本進行調整。讓灣區、洛杉磯等高成本生活地區在排名中受到影響。據柏克萊加大（UC Berkeley）統計分析表明，美新僅生活成本調整一項就降低柏克萊加大約九名的名次。

其他未加入抵制的法學院均表示，校內正詳細評估其他校區所提出的爭議點。賓州大學（University of Pennsylvania）法學院表示，其他學校在提出爭議點上發揮了領導作用。在美新當前系統問題中，其算法嚴重低估各校用於援助學生經濟上的資金，用於教師和管理人員工資和其他運營費用上花費的每一錢。美新排名低估法學教育該如何滿足當今社會需求的整體觀點。

科羅布金表示，美新排名有爭議是毫無疑問，但繼續與校友、校內職員討論，也不會對排名有任何實質影響。但最重要的是校方利用這個時刻來強化各校的價值觀，並盡校內所能通過拒絕合作來鼓勵排名審查改變。校方希望美新未來可與任一組織對法學院排名進行合作，讓審查更完善，也讓年輕學子在未來更有有用的比較訊息。

加州大學 柏克萊加大 洛杉磯

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