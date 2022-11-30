史丹福校長論文 涉科學不當行為

史丹福大學校長泰西爾拉文的多篇研究論文被指有科學不當行為問題，多份權威期刊正在進行調查。（Getty Images）

著名研究期刊證實，在史丹福大學 校長泰西爾拉文（Marc Tessier-Lavigne）與他人合著的一篇論文被公開指出有多張圖片經過修改，存在科學不當行為（scientific misconduct）的問題後，他們已展開調查。

定期在紐約時報 、紐約客（New Yorker）和自然期刊（Nature）發表文章的生物學家和科學不當行為審查員畢克（Elisabeth Bik）向史丹福日報（Stanford Daily）表示，泰西爾拉文另外三篇論文也存在嚴重問題。

畢克對論文圖片被修改過的懷疑，在史丹福日報訪問過另外兩位論文審查員後，獲得了進一步確定。史丹福日報指出，對泰西爾拉文這四篇論文的指控，過去七年反複在科學家用來識別論文可疑之處的網站PubPeer上出現。

針對此事，史丹福大學發言人莫斯托菲（Dee Mostofi）28日晚上發出聲明，承認論文有問題，但淡化了泰西爾拉文在不當行為中扮演的角色。

莫斯托菲表示，泰西爾拉文在兩篇論文中，並未以任何方式參與被質疑的圖片的製作或呈現。至於其他兩篇論文的問題，莫斯托菲說：「不會影響論文的數據、結果或詮釋。」

不過，畢克並不同意史丹福大學「錯誤不會影響論文科學完整性」的說法。

畢克說：「我希望泰西爾拉文博士不會將這些問題視為無關緊要，而置之不理。這些論文中有很多明顯的錯誤，部分重複出現的內容似乎有誤導的意圖。因為不影響數據而忽略這些問題，無法讓人消除疑慮。」

史丹福大學的聲明指出，泰西爾拉文在2015年被告知論文有錯誤，當時他是史丹福大學正在考慮的新校長人選之一。

莫斯托菲表示，泰西爾拉文已經主動提供更正過、但未發表的論文版本給「科學」（Science）期刊，但並未解釋為何沒有發表更正版本。

史丹福日報聯絡了「科學」和「自然」期刊，徵求他們對泰西爾拉文論文的意見。「科學」雜誌總編輯索普（Holden Thorp）承諾會查看。

EMBO期刊上周公開表示，他們正在審查2008年一篇有關腦內受體的論文，泰西爾拉文是這篇論文排名第三的作者。EMBO期刊說：「我們意識到這些問題，正在對論文進行全面調查。」