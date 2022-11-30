史丹福校長論文 涉科學不當行為
著名研究期刊證實，在史丹福大學校長泰西爾拉文（Marc Tessier-Lavigne）與他人合著的一篇論文被公開指出有多張圖片經過修改，存在科學不當行為（scientific misconduct）的問題後，他們已展開調查。
定期在紐約時報、紐約客（New Yorker）和自然期刊（Nature）發表文章的生物學家和科學不當行為審查員畢克（Elisabeth Bik）向史丹福日報（Stanford Daily）表示，泰西爾拉文另外三篇論文也存在嚴重問題。
畢克對論文圖片被修改過的懷疑，在史丹福日報訪問過另外兩位論文審查員後，獲得了進一步確定。史丹福日報指出，對泰西爾拉文這四篇論文的指控，過去七年反複在科學家用來識別論文可疑之處的網站PubPeer上出現。
針對此事，史丹福大學發言人莫斯托菲（Dee Mostofi）28日晚上發出聲明，承認論文有問題，但淡化了泰西爾拉文在不當行為中扮演的角色。
莫斯托菲表示，泰西爾拉文在兩篇論文中，並未以任何方式參與被質疑的圖片的製作或呈現。至於其他兩篇論文的問題，莫斯托菲說：「不會影響論文的數據、結果或詮釋。」
不過，畢克並不同意史丹福大學「錯誤不會影響論文科學完整性」的說法。
畢克說：「我希望泰西爾拉文博士不會將這些問題視為無關緊要，而置之不理。這些論文中有很多明顯的錯誤，部分重複出現的內容似乎有誤導的意圖。因為不影響數據而忽略這些問題，無法讓人消除疑慮。」
史丹福大學的聲明指出，泰西爾拉文在2015年被告知論文有錯誤，當時他是史丹福大學正在考慮的新校長人選之一。
莫斯托菲表示，泰西爾拉文已經主動提供更正過、但未發表的論文版本給「科學」（Science）期刊，但並未解釋為何沒有發表更正版本。
史丹福日報聯絡了「科學」和「自然」期刊，徵求他們對泰西爾拉文論文的意見。「科學」雜誌總編輯索普（Holden Thorp）承諾會查看。
EMBO期刊上周公開表示，他們正在審查2008年一篇有關腦內受體的論文，泰西爾拉文是這篇論文排名第三的作者。EMBO期刊說：「我們意識到這些問題，正在對論文進行全面調查。」
上一則
蘋果威脅下架推特？ 馬斯克嗆聲 不滿App Store抽成30%
下一則
FB留言