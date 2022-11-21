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史丹福大學擴大校園 擬購那慕爾聖母大學校地

編譯組／灣區16日電
史丹福大學提案計畫購買灣區那慕爾聖母大學校園，以擴大校園範圍，提供學術課程與宿舍。圖為那慕爾聖母大學部分校園。(取自那慕爾聖母大學官方臉書)
史丹福大學提案計畫購買灣區那慕爾聖母大學校園，以擴大校園範圍，提供學術課程與宿舍。圖為那慕爾聖母大學部分校園。(取自那慕爾聖母大學官方臉書)

史丹福大學一直致力於擴大其在非常昂貴的灣區半島地區學術課程與宿舍。校方計畫透過購買並整修另一大學校園，增加史大校園範圍。

史大官員10月初曾向貝爾蒙(Belmont)市府提交一份申請，啟動計畫購買貝爾蒙46英畝的那慕爾聖母大學(Notre Dame de Namur University)校園的審查程序。2021年9月，史大選擇購買這所擁有172年歷史的天主教學術機構的選擇權。這是那慕爾聖母大學宣布在大學與研究生入學率多年下降、轉為線上與部分研究所面對面教學的6個月之後。

儘管截至目前為止，史大仍未說明如何使用那慕爾聖母大學，但設想為學生與教職員增加多達200間住房單位與1350個停車位，以及用於教育與社區計畫的新大樓。官員們透露，尚未對提供那些課程與專業主修做出任何決定。

這項購買拓展計畫，可能是史大擴大其學術項目與建造宿舍住房的最新嘗試。史大官員透露，根據與貝爾蒙校區的協議，將允許兩所大學在校園內獨立營運。那慕爾聖母大學仍獲得「西部學校與學院協會」(Western Association of Schools and Colleges)認可，儘管該校今年因財務、規畫與領導問題收到警告。

那慕爾聖母大學發言人艾倫(Kurt Allen)表示，協會認證官員將於2023年4月訪問校園進行評估。與史大達成協議內容，支持那慕爾聖母大學未來的財務可持續性，這也是協會委員會關心的議題之一。

根據史大申請文件，史丹福上個月向貝爾蒙市提交的概念性發展計畫申請、尋求於30年內「整修並振興」(renovate and revitalize)46英畝校園的許可。貝爾蒙社區發展主任梅洛(Carlos de Melo)表示，提案公聽會要到2024年才會舉行，需要進行環境審查與其他批准，才可建造住房。申請列出史大擴建學校建議，同時保留與修復校園部分歷史建築。

史大發言人拉波特(Luisa Rapport)聲明表示，可能的收購為史丹福帶來令人振奮的機會，因與「長期願景」相同，啟動新計畫並與灣區社區互動。那慕爾聖母大學作為住宿與學術校園的現有用途，是史大重要考量因素之一，因為位在半島、鄰近公共交通與現有史大及紅木城校區。

灣區 史丹福大學 波特

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