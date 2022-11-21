史丹福大學擴大校園 擬購那慕爾聖母大學校地

史丹福大學提案計畫購買灣區那慕爾聖母大學校園，以擴大校園範圍，提供學術課程與宿舍。圖為那慕爾聖母大學部分校園。(取自那慕爾聖母大學官方臉書)

史丹福大學 一直致力於擴大其在非常昂貴的灣區 半島地區學術課程與宿舍。校方計畫透過購買並整修另一大學校園，增加史大校園範圍。

史大官員10月初曾向貝爾蒙(Belmont)市府提交一份申請，啟動計畫購買貝爾蒙46英畝的那慕爾聖母大學(Notre Dame de Namur University)校園的審查程序。2021年9月，史大選擇購買這所擁有172年歷史的天主教學術機構的選擇權。這是那慕爾聖母大學宣布在大學與研究生入學率多年下降、轉為線上與部分研究所面對面教學的6個月之後。

儘管截至目前為止，史大仍未說明如何使用那慕爾聖母大學，但設想為學生與教職員增加多達200間住房單位與1350個停車位，以及用於教育與社區計畫的新大樓。官員們透露，尚未對提供那些課程與專業主修做出任何決定。

這項購買拓展計畫，可能是史大擴大其學術項目與建造宿舍住房的最新嘗試。史大官員透露，根據與貝爾蒙校區的協議，將允許兩所大學在校園內獨立營運。那慕爾聖母大學仍獲得「西部學校與學院協會」(Western Association of Schools and Colleges)認可，儘管該校今年因財務、規畫與領導問題收到警告。

那慕爾聖母大學發言人艾倫(Kurt Allen)表示，協會認證官員將於2023年4月訪問校園進行評估。與史大達成協議內容，支持那慕爾聖母大學未來的財務可持續性，這也是協會委員會關心的議題之一。

根據史大申請文件，史丹福上個月向貝爾蒙市提交的概念性發展計畫申請、尋求於30年內「整修並振興」(renovate and revitalize)46英畝校園的許可。貝爾蒙社區發展主任梅洛(Carlos de Melo)表示，提案公聽會要到2024年才會舉行，需要進行環境審查與其他批准，才可建造住房。申請列出史大擴建學校建議，同時保留與修復校園部分歷史建築。

史大發言人拉波特 (Luisa Rapport)聲明表示，可能的收購為史丹福帶來令人振奮的機會，因與「長期願景」相同，啟動新計畫並與灣區社區互動。那慕爾聖母大學作為住宿與學術校園的現有用途，是史大重要考量因素之一，因為位在半島、鄰近公共交通與現有史大及紅木城校區。